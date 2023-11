Börsen News: JD.com, Hugo Boss und Eckert & Ziegler vor nächster Rallye

Die Gesamtmärkte zeigten sich in den letzten Tagen stark. Zuversicht nimmt zu, dass der Straffungszyklus der Federal Reserve final seinen Abschluss gefunden hat. Eine weitere Zinspause wird für das letzte FOMC-Treffen in 2023 eingepreist. Dies bestärkte die Märkte weiter. Ausgewählte Aktien könnten in der aktuellen Marktphase stärker performen, sei es aus einer technischen Perspektive, einem antizyklischen Ansatz oder einem spannenden Newsflow.

Werfen wir also einen Blick auf drei Kandidaten für die kommende Woche. Können JD.com, Hugo Boss und Eckert & Ziegler den Markt schlagen?

Die besten Aktien für nächste Woche

JD.com

Chinesische Aktien sind in den vergangenen Jahren nicht beliebt. Politische Regulierungen belasten den Markt, die Konjunktur verläuft schwächer als erwartet. Die letzten Quartalszahlen waren beim E-Commerce-Giganten jedoch solide. JD.com wächst zwar nicht mehr explosiv, ist jedoch auch äußerst günstig bewertet.

Durch die Annäherung zwischen den USA und China konnten sich chinesische Papiere kurzfristig stabilisieren. Im vergangenen Monat stieg die JD.com Aktie um rund 8 %.

Ein kürzlicher Sprung über die 50-Tage-Linie hellt das Chartbild auf. Der Abwärtstrend könnte brechen, weitere Kursgewinne folgen.

Auch die Sentiment-Daten von AltIndex sehen bei der JD.com Aktie zuletzt deutliche Verbesserungen. Mit einem verhaltenen Ausblick für JD.com stuft der AI-Score die Aktie noch mit "Halten" ein. Sobald sich die chinesische Konjunktur etwas aufhellt, könnten sich jedoch auch diesbezügliche Neubewertungen ergeben.

Hugo Boss

Der Luxusgütermarkt kennt zwar eigentlich keine Krisen. Viele Aktien aus diesem Marktsegment korrigierten zuletzt dennoch deutlich. Im Jahr 2023 scheint die Nachfrage deutlich geringer. Dies traf auch Hugo Boss. Die Aktie entwickelte sich schleppend, obgleich Hugo Boss eigentlich bei den Quartalszahlen überzeugte. Infolgedessen empfahlen zuletzt auch mehrere Analysten die Aktie zum Kauf - beispielsweise die Deutsche Bank, die hier deutliches Aufwärtspotenzial sieht. Der Markt bewerte das Unternehmen zu schlecht.

Im laufenden Jahr stieg die Hugo Boss Aktie moderat um rund 13 %. Zuletzt gab es hier einen deutlichen Abverkauf. Von den Sommerhochs büßte die Aktie zwischenzeitlich rund 20 % ein. In den vergangenen fünf Tagen stieg die Aktie wieder um rund 4 %. Der kleine Rücksetzer scheint gekauft, nun könnte der Ausbruch gelingen. Mit einem ersten Sprung über 62 Euro könnte die Hugo Boss Aktie auch das Widerstandsniveau zwischen 63-64 Euro zeitnah in den Angriff nehmen. Die 50-Tage-Linie und diverse Support-Level ermöglichen eine enge Absicherung.

Diese Aktien haben ein bullisches Sentiment

Eckert & Ziegler

Die Aktie von Eckert & Ziegler fiel im laufenden Jahr um rund 18,5 %. Allein seit April gab es eine Korrektur von rund 50 %. Neben einer allgemeinen Marktschwäche traf Eckert & Ziegler auch ein schwacher Ausblick auf das laufende Jahr. Nach dem Corona-Boom gab es eine Normalisierung des Geschäfts. Die Bewertung war zwischenzeitlich aus dem Ruder gelaufen, eine deutliche Korrektur traf auf Eckert & Ziegler. Negatives scheint eingepreist.

Nun sicherte sich das deutsche Unternehmen aus Berlin einen weiteren Großauftrag aus den USA. Dieser läuft für 10 Jahre und soll insgesamt rund 100 Millionen Euro bringen. Bei einer Marktkapitalisierung von 800 Millionen Euro ist dies schon ein ordentlicher Betrag. Erste Umsätze sollen direkt ab 2023 generiert werden Zugleich könnte Eckert & Ziegler hier neue Aufträge gewinnen - einen Fuß in der Tür hat Eckert & Ziegler allemal.

Der Abwärtstrend ist mittlerweile gebrochen. Im vergangenen Monat stieg der Kurs um rund 10 %. Zuletzt gab es einen kleinen Rücksetzer, die Konsolidierung schreitet voran. Dies könnte einen mittelfristigen Einstieg mit enger Absicherung beim letzten Verlaufstief ermöglichen. Denn vom Kurs bei knapp 38 Euro aus der vergangenen Woche hat sich die Eckert & Ziegler Aktie mittlerweile schon deutlich erholt. Das kurzfristige Ziel, das ein Kaufsignal generieren könnte, ist die 200-Tage-Linie. Am Freitag bildete sich eine Doji-Kerze - der Markt bleibt kurzfristig unentschlossen. Ein Einstieg könnte somit noch etwas warten.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.