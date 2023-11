Die Investmentwelt befindet sich im Aufbruch. So werden immer mehr flexible Spezial-AIFs in Deutschland aufgelegt. "Wir beobachten hier eine starke Nachfrage", sagt Daniel Knoblach, Geschäftsführer der Super Global GmbH. Denn gerade professionelle Initiatoren und Asset-Manager schätzen Fondsstrukturen, die in Bezug auf Kosten und Administration vorteilhaft sind. "Und mit Spezial-AIFs können die Initiatoren darüber hinaus schnell und flexibel auf sich ändernde Märkte reagieren." Alternative Investmentfonds bieten die Möglichkeit, in eine wesentlich breitere Palette von Anlagen zu investieren. Als Spezial-AIF aufgelegt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...