Ethereum Prognose: Top-Krypto-Analysten sehen ETH bei diesem Preis im Dezember

Derzeit befindet sich die gesamte Ethereum-Community in einem euphorischen Zustand, denn zu Beginn des Weihnachtsmonats konnte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt einen beachtlichen Anstieg erleben. Dabei rätseln selbst Krypto-Experten darüber, was genau die treibende Kraft hinter dem Anstieg des ETH Kurses sein könnte. Alleine in den letzten 24 Stunden konnte Ethereum über 3,50 % zulegen.

Viele Mitglieder der Krypto-Community sehen eine breite Vielfalt an Gründen, die von grundlegenden Entwicklungen im Ethereum-Netzwerk bis hin zu externen Einflüssen und Marktspekulationen reichen. Doch einige prominente Sprecher der Krypto-Gemeinschaft zeigen sich nicht überrascht über den aktuellen Anstieg.

Preisanstieg dank Ethereum-Spot-ETF-Spekulationen

Dank des bemerkenswerten Zuwachses innerhalb der letzten Stunden konnte Ethereum die Marke von 2.100 US-Dollar erneut kurzfristig überschreiten. Einer der Hauptgründe für diesen Aufwärtstrend ist mit Sicherheit auf die Gespräche zurückzuführen, die aktuell bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) bezüglich einer Genehmigung zu Ethereum-Spot-ETFs stattfinden.

So musste sich der ETH-Token zunächst in der vergangenen Woche einer recht starken Kurskorrektur erwehren, die den Preis von Ethereum am vergangenen Montag unter die Marke von 2.000 US-Dollar gebracht hatte. Doch konnte sich die zweitgrößte Kryptowährung der Welt langsam erholen und seit heute wieder einen starken Zuwachs verzeichnen. So wird Ethereum zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 2.098,26 US-Dollar gehandelt.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

So weisen die Daten von CoinGecko darauf hin, dass der ETH-Token innerhalb der letzten Tage zwar mit einem Minus von 0,5 % zu kämpfen hat, sich jedoch wieder auf einem aufsteigenden Kurs befindet.

Auch Michael van de Poppe, ein renommierter und populärer Krypto-Analyst, erklärte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass der Antrag auf einen Ethereum-Spot-ETF durch den US-amerikanischen Finanzriesen Fidelity erneut den Krypto-Markt optimistisch gestimmt hat. Außerdem erklärte er erneut, dass seine Überzeugung von einem Ethereum-Preis von 3.500 US-Dollar im ersten Quartal 2024 weiterhin bestehen bleibe.

Ethereum Spot ETF filing by Fidelity!



Confirms my thesis that after Bitcoin gets its shine, we'll see Ethereum running to $3,500 in Q1 2024. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) November 30, 2023

Dabei verweist der Krypto-Experte darauf hin, dass Ethereum vor allem dann steigen wird, wenn vorher Bitcoin ebenfalls eine entsprechend starke Rallye hinlegen konnte.

Erfahre alles zum Bitcoin ETF Token

Ethereum-Preisbewegung: Die Gründe

Doch nicht nur neue Spekulationen rund um die Ethereum ETFs sorgen dafür, dass der ETH-Preis sich langsam weiter nach oben bewegt. So konnte auch die Akkumulation des ETH-Tokens durch Krypto-Whales in den letzten Wochen und Monaten weiter zunehmen, was ebenfalls den Ethereum Kurs beeinflusste.

Gleichzeitig zeigen die On-Chain-Daten, dass es einen erheblichen Austausch von Wallet-Beständen gegeben hat. So weisen die größten Wallets laut dem Krypto-Analyse-Unternehmen Santiment ein bullishes Muster auf, was als Indikator für eine kommende, signifikante Kursverschiebung gewertet wird.

The largest Ethereum wallets continue forming an encouraging pattern, with exchange wallets now reduced to 6-month lows (8.03M $ETH) and non-exchange wallets soaring to an alltimehigh (41.03M $ETH). More and more coins continue moving to self custody. https://t.co/6zZAW8z5If pic.twitter.com/DczQb1LnD2 - Santiment (@santimentfeed) November 30, 2023

Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass die Wallets von Kryptobörsen ein neues Allzeittief in den letzten sechs Monaten erreicht haben, das bei gerade einmal 8,03 Millionen ETH-Token liegt. Im selben Zeitraum konnten allerdings nicht-börsliche Krypto-Wallets ein Allzeithoch erreichen, das satte 41,03 Millionen Ethereum beinhaltet. Dieser Trend zeigt, dass mehr und mehr Nutzer die eigenen Krypto-Coins von den Börsen herunternehmen und eine zunehmende Präferenz für eine Selbstverwahrung gegeben ist.

Bereits im vergangenen November konnte der Ethereum Preis um 16 % ansteigen und damit den Kursgewinn von Bitcoin, der bei etwa 12 % liegt, übertreffen. Auch hier konnte vor allem der Antrag durch BlackRock - das größte Finanunternehmen der Welt - für einen Ethereum-Spot-ETF das Wachstum von ETH stark beeinflussen.

Auf Grund der Tatsache, dass die Preisvolatilität von Ethereum den BTC-Token überholen konnte, könnten nun zu Beginn des Dezembers mehr Anleger in ETH investieren. Zumindest so lange, bis der Hype um die erwarteten Bitcoin ETFs wieder zulegt.

Ethereums Goerli Testnetz bekommt keine weitere Unterstützung

Bereits am gestrigen Donnerstag, den 30. November, kündigte das Ethereum-Entwicklerteam an, dass das Multi-Client-Testnetz Goerli nicht länger von den Ethereum-Foundation-Testteams unterstützt wird. So soll das kommende Dencun-Update die letzte Implementierung darstellen, woraufhin drei Monate nach diesem Update das Team komplett aussteigen wird.

Entwickler und Nutzer, die aktuell auf Goerli angewiesen sind, um eine stabile Testnet-Umgebung zu nutzen, sollten auf Raten der ETH Foundation nach Möglichkeit baldigst migrieren.

Auch diese Nachricht hat den Ethereum-Preis durchaus beeinflusst. So schwankte er im vergangenen Monat zwischen 1.917 US-Dollar und 2.133 US-Dollar. Allerdings zeigte sich der ETH-Kurs recht volatil, was auf ein Gefühl der Unsicherheit der Marktteilnehmer zurückzuführen ist.

Derzeit gehen viele Krypto-Experten davon aus, dass die Bitcoin ETFs und Ethereum ETFs mit hoher Sicherheit im ersten Quartal 2024 genehmigt werden. Viele gehen sogar davon aus, dass die ersten Zulassungen bereits im Januar 2024 kommen werden. Kein Wunder also, dass sich mehr und mehr Anleger bereits schon jetzt auf diesen kommenden Meilenstein der Krypto-Geschichte vorbereiten - unter anderem, indem sie ihre Gelder in den Bitcoin ETF Token investieren.

Investiere jetzt in den Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

Krypto-Projekt als Hommage für Bitcoin-ETF-Meilenstein

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) sieht sich selbst als eine Zelebrierung der Krypto-Geschichte, denn sollten die Bitcoin-Spot-ETFs tatsächlich eine Zulassung erhalten, so könnte dies den Krypto-Markt für immer verändern. Viele Krypto-Experten gehen nämlich davon aus, dass dann Milliarden an US-Dollar auf den Krypto-Markt kommen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass der $BTCETF-Token, der aktuell für 0,006 US-Dollar gehandelt wird, bereits ein Kapital von über zwei Millionen US-Dollar sammeln konnte.

Vor allem frühzeitige Anleger können bereits schon jetzt von ihren Investitionen profitieren, da einerseits der Token-Preis automatisch noch während dem Vorverkauf nach und nach angehoben wird - der nächste Preisanstieg findet in weniger als 24 Stunden statt. So haben gerade Investoren, die das Projekt von Anfang an unterstützen, einen enormen preislichen Vorteil.

Gleichzeitig werden alle $BTCETF-Coins, die während der Presale-Phase gekauft werden, in den Staking-Pool angelegt. Dieser bringt im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 117 %. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen wurde, haben Käufer dann die Möglichkeit, den $BTCETF-Token in eine externe Wallet zu transferieren.

Wer Interesse an dem Bitcoin ETF Token hat, der findet alle Informationen zu dem Krypto-Projekt im offiziellen Whitepaper. Darüber hinaus lohnt sich auch ein Blick auf das offizielle Audit durch das Coinsult-Unternehmen, das bereits Ende Oktober 2023 durchgeführt wurde. Wer schon jetzt den $BTCETF-Token kaufen möchte, der kann dies bequem mit jeder normalen Bankkarte durchführen. Auch ein Kauf mit ETH oder USDT ist möglich, sobald eine entsprechende Krypto-Wallet angeschlossen wird.