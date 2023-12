ASML: An den Lithografiesystemen der Niederländer führt kein Weg vorbei!

Steilvorlage für die Bullen! Breakout Trading-Strategie Rückblick

Die Halbleiterindustrie erlebt nach einem jahrelangen Boom, unter anderem ausgelöst durch die hohe Nachfrage nach Technologieprodukten in der Pandemie, gerade eine Flaute. Auch die Aktie des niederländischen Anlagelieferanten für die Chipindustrie ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten. In den letzten Wochen hat sich das Chartbild aber wieder aufgeklart.

ASML-Aktie: Chart vom 05.12.2023, Kürzel: ASML, Kurs: 633.60 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Anlagen von ASML werden benötigt, um Chips der neuesten Generation herstellen zu können. Das Unternehmen besitzt mit seinen Lithografiesystemen ein Alleinstellungsmerkmal in der Halbleiterbranche. Selbst Exportverbote in Richtung China wegen möglicher Anwendung der Technologie bei Rüstungsgütern dürften das Geschäft nur kurzfristig beeinträchtigen. Die Halbleiterindustrie durchläuft derzeit eine Talsohle. Die Inflation lässt jetzt aber nach und die Lagerbestände der Kunden bauen sich weiter ab. Trotz der schwächelnden Wirtschaft werden weltweit immer mehr und vor allem immer leistungsfähigere Chips benötigt.

SETUP

Bei Kursen über 641.00 Euro ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position könnte man nach dem Einstieg unterhalb der Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Meine Meinung zu ASML ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in ASML

Veröffentlichungsdatum: 05.12.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.