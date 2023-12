Die Hamburger Sutor Bank baut ihre Banking-as-a-Service-Partnerschaften weiter aus. Mit der von dem ehemaligen VW-Manager und Sozialreformer Peter Hartz gegründeten timefonds AG ist nun ein neuer Partner der Sutor Bank an den Start gegangen. Die timefonds AG bietet ein digitales Zeitwertkonto, mit dem Arbeitgeber Teile ihres Arbeitsentgelts steuergünstig für eine spätere Verwendung ansparen können. Lohn oder Gehalt werden dabei in einer Vermögensverwaltung der Sutor Bank angelegt. Peter Hartz war in seiner Zeit bei VW Erfinder des Zeitwertkontos, wo es erstmals ...

