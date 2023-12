Der amerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, NYSE: PCAR) gab am Dienstag eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 3,20 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 4. Januar 2024 (Record day: 15. Dezember 2023) bekannt. Am 6. März 2024 wird Paccar eine Quartalsdividende in Höhe von 27 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 15. Februar 2024), wie ...

