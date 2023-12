Der amerikanische Kreditkartenkonzern Mastercard Inc. (ISIN: US57636Q1040, NYSE: MA) kündigte am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 11 Mrd. US-Dollar an. Das Programm startet, sobald das alte Aktienrückkaufprogramm über 9 Mrd. US-Dollar beendet ist. Vom alten Programm stehen derzeit (1. Dezember 2023) noch rund 3,5 Mrd. US-Dollar zur Verfügung. Mastercard wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,66 ...

