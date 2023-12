AKTIE IM FOKUS: SymriseWKN: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999 / Kürzel: SY1Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige InvestorenABSTRACT: Das Wertpapier formatierte 2021 das ATH bei 132,60 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie übergeordnet in einer Seitwärtsbox. Es ging in den gut zwei Jahren in einer Range von gut 25 EUR seitwärts. Fundamentaldaten:aktueller Preis 105,70 EURMarktkapitalisierung 14,82 Mrd. EURUmsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...