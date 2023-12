(Im 2. Satz des 2. Absatzes wird das Kursziel korrigiert. Es lautet 9,90 rpt 9,90 Euro)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem pessimistischen Ausblick von JPMorgan sind die Aktien von Siemens Energy am Freitag wieder schwächster Dax -Wert des laufenden Jahres. Mit einem Kurs von zuletzt 11,43 Euro haben die Papiere des Energiekonzerns 2023 wieder rund 35 Prozent an Wert verloren. Bei Bayer und Zalando ist das Jahresminus damit wieder einen Tick geringer.

Die Experten der Investmentbank JPMorgan setzten Siemens Energy in ihrem Jahresausblick für die Investitionsgüterbranche auf die Liste der "Stocks to avoid", also derjenigen Werte, die es für Anleger zu meiden gilt. Das ist die logische Konsequenz der Abstufung auf "Underweight" mit einem Kursziel von nur 9,90 Euro. Damit geht Analyst Andrew Wilson davon aus, dass die Aktien rund die Hälfte ihrer Erholungsrally vom Oktober-Tief wieder abgeben müssen.

"Die negativen Überraschungen bei Siemens Gamesa hätten das Vertrauen in das Management ausgehöhlt", so Wilson mit Blick auf zahlreiche Gewinnwarnungen der Windkrafttochter. Siemens Gamesa schreibt deutliche Verluste und wird wohl erst im Geschäftsjahr 2025/26 wieder profitabel - zwei Jahre später als ursprünglich geplant.

Es gebe "keinen einfachen Weg der Wertschöpfung" bei Siemens Energy, so Wilson weiter. Er rechnet vielmehr damit, dass weitere Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz erforderlich werden./ag/ajx/tih/bek/jha/

