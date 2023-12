Neues Allzeithoch für SAP - Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?

Die immensen Verluste aus den beiden letzten Jahren sind vollkommen egalisiert. Nach einem fulminanten Anstieg, der bereits im September 2022 begann, knackte die Aktie am gestrigen Tage endlich das bisherige Allzeithoch aus dem August 2020. Der Optimismus der Anleger ist an dieser Stelle spürbar hoch. Gleichzeitig hat der DAX profitiert, denn die SAP SE ist das mit Abstand wertvollste im deutschen Leitindex enthaltene Unternehmen und gehört zu den wichtigsten in Europa.

SAP knackt das Allzeithoch eindrucksvoll

Am Abend des gestrigen Donnerstags notierte die SAP - Aktie bei einem Kurs von rund 145,50 Euro und damit 0,65 Prozent über dem Niveau des Vortages. Auf der Basis von fünf Tagen steht ein Plus von 2,75 Prozent zu Buche. Auch wenn der Anstieg auf den ersten Blick nicht spektakulär erscheint, so reichte er jedoch vollkommen aus, um das bisherige Allzeithoch von 142,34 Euro nachhaltig zu übertreffen.

Gleichzeitig hat das Wertpapier im Börsenjahr 2023 bereits 49,3 Prozent an Kursrendite erreicht und übertrifft damit sogar die großen US-Konzerne wie Alphabet und Apple. Entscheidend war hierbei vor allem die Zeit seit Mitte Oktober, in der der Kurs alleine um etwa 25 Euro zugelegt hat. Viele Anleger stellen sich in dem Moment berechtigter Weise die Frage, wie weit kann es noch nach oben gehen?

Die Gründe für den rasanten Anstieg der SAP-Aktie

Inmitten der Pandemie kündigte der damals erst kürzlich in den Vorstand berufene Christian Klein einen Strategiewechsel der SAP SE an. Das Risiko war an der Stelle groß für ihn, denn genau zu dieser Zeit war der Markt mit starken Ängsten bei den Anlegern belegt. Wie es schon zu vermuten war, stürzte die SAP-Aktie nur wenige Momente nach der Bekanntgabe tatsächlich ab, aufgrund der großen Unsicherheiten. Kein Wunder, denn er hat verkündet, den Konzern strategisch schnell in Richtung des Cloud-Geschäfts auszurichten, allerdings zu Lasten der Profitabilität.

Rund drei Jahre später lässt sich eindrucksvoll feststellen, dass er genau die Richtige Entscheidung getroffen hat, auch wenn der Zeitpunkt der Verkündung zweifelsfrei nicht der beste war. Zuletzt hat das Cloud-Geschäft einen Umsatzanteil von rund 82 Prozent am Gesamtumsatz ausgemacht, Tendenz steigend. Alleine im Vergleich zum Vorjahr wird der Cloud-Umsatz aller Voraussicht nach um 24 Prozent ansteigen. Für SAP bedeutet das insbesondere eine bessere Planbarkeit und Steigerungsfähigkeit der Umsätze und Gewinne in der Zukunft. Wurden die Lizenzen noch gegen hohe Einmalzahlungen verkauft, ist mit der SAP-Cloud eine Art "Abo-Modell" möglich. Aber damit nicht genug, auch die aktuellen Ergebniszahlen können in ganzer Breite überzeugen.

Der geschäftsführende Vorstand erwartet für das noch bis Ende Dezember laufende Geschäftsjahr einen Anstieg des operativen Gewinns von bis zu zwölf Prozent, bereinigt um die jeweiligen Währungs- und Sondereffekte. Damit wird sich der operative Gewinn auf hochgerechnet acht Milliarden Euro einpendeln. Dabei haben sich die Ergebnisse besonders stark im dritten Quartal entwickelt, nach zwei glanzlosen Quartalen in der ersten Jahreshälfte.

Wie viel Potenzial steckt noch in SAP?

Blicken wir doch einmal auf die Prognosen für die kommenden Jahre. Im Umsatz schätzen Experten derzeit einen Umsatzanstieg von weiteren 8,8 Prozent als realistisch an, in Verbindung mit einer Steigerung des EBITs von 13,34 Prozent. Ähnlich stark könnte es auch im Geschäftsjahr 2025 weiter voran gehen. Helfen soll dabei unter anderem die künstliche Intelligenz. Klein sieht bei Systemen, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, Preisaufschläge von rund 30 Prozent als realistisch an. Damit soll vorrangig die Marge erheblich verbessert werden. Gleichzeitig sind umfassende Investitionen in den KI-Bereich in den kommenden Jahren geplant, um dieses Geschäftsfeld weiter zu forcieren.

Auch die großen Analysten auf den internationalen Finanzmärkten sehen überwiegend Potenzial in dem Wertpapier von SAP. Von derzeit 27 Analysten stufen 17 Analysten den Titel als "Kauf" ein. Darüber hinaus raten weitere 10 Analysten zum vorübergehenden "Halten". Die Kursziele reichen dabei bis zu weiteren 11,4 Prozent in den kommenden Monaten. Ein Beispiel dafür ist die Investmentbank Goldman Sachs, die ihr Kursziel erst kürzlich auf 160 Euro angehoben hat.

Ist die SAP-Aktie ein Kauf wert?

Betrachtet man an der Stelle die Entwicklung des Konzerns innerhalb der letzten Jahre, in Verbindung mit den aktuellen Prognosen, dann stellt die SAP-Aktie zweifelsfrei ein aussichtsreiches Investment dar. Vor allem der Fokus und damit verbunden die Investitionen in die künstliche Intelligenz könnten für deutliches Wachstum des Kurswertes in den kommenden Jahren sorgen. Positiv gilt es an der Stelle anzufügen, dass einmal im Jahr eine Dividendenausschüttung an die Aktionäre des Konzerns vorgenommen wird. Zuletzt lag die ausgeschüttete Dividende bei 2,05 Euro bzw. 2,13 Prozent und konnte über die letzten Jahre stetig gesteigert werden. Ein Abweichen von dieser Strategie ist derzeit nicht absehbar.

