Nicht NVIDIA oder TSMC! Das sind laut Künstlicher Intelligenz die zwei besten Halbleiter Aktien

In der Welt der Halbleiteraktien richten viele Anleger ihr Augenmerk auf bekannte Namen wie NVIDIA und TSMC, die als führende Kräfte in der Branche gelten. Doch jenseits dieser etablierten Giganten offenbart eine alternative Analyse, gestützt durch Künstliche Intelligenz, ein anderes Bild.

Das KI-basierte Analysewerkzeug AltIndex, das umfangreiche Datenmengen auswertet und verarbeitet, hat jüngst zwei andere Halbleiteraktien identifiziert, die nach der datenbasierten Einschätzung ein noch größeres Potenzial bieten. Dies zeigt, dass es in der dynamischen Welt der Halbleitertechnologie Chancen gibt, die über die bekannten Namen hinausgehen.

Während einige Anleger NVIDIA nach eindrucksvoller Rallye und explodierter Bewertung im Jahr 2023 eher meiden, sehen andere Investoren bei TSMC das China-Risiko und einen Taiwan-Konflikt als rotes Tuch. Dennoch möchte man sich vielleicht im zukunftsträchtigen Segment der Halbleiter Aktien engagieren - dann könnten ASML und ARM Holdings ein Blick wert sein, da der AI-Score von AltIndex beide mit einer klaren Kaufempfehlung einstuft:

ASML

Im laufenden Jahr steigt die ASML Aktie um rund 25 %. Für die letzten fünf Jahre steht sogar eine Rendite von rund 350 % für die ASML Aktie zu Buche. Das Unternehmen aus den Niederlanden ist ein klarer Corona-Profiteur und mittelfristig aussichtsreich positioniert.

Denn ASML hat sich als zentraler Akteur in der Halbleiterindustrie etabliert, einer Branche, die für die digitale Welt von entscheidender Bedeutung ist. Als zweitgrößter Hersteller von Halbleiterausrüstung weltweit, ist ASML unverzichtbar für führende Chip-Hersteller wie TSMC, Samsung oder auch Intel. Denn das Unternehmen besitzt ein Monopol auf die hochentwickelten Lithographie-Anlagen, die essenziell für die Produktion der modernsten Mikrochips sind.

ASMLs Dominanz ist das Ergebnis langjähriger hochwertiger Forschung und Entwicklung, wodurch ein signifikanter Burggraben geschaffen wurde. Diese starke Position verdeutlicht, dass ASML eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung und Produktion der neuesten Halbleitertechnologie spielt, und macht das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Lieferkette der Halbleiterindustrie.

AltIndex-Daten vergeben aktuell einen AI-Score von 67, was einer klaren Kaufempfehlung entspricht. Damit gehört die ASML Aktie nach einer KI-Analyse zu den besten Aktien im Halbleitermarkt.

ARM Holdings

Noch gar nicht so lange ist die ARM Holdings Aktie an der Börse. In diesem Zeitraum wurde die Aktie zunächst deutlich abverkauft, erholte sich mittlerweile aber deutlich. Summa summarum steht keine Veränderung für die Anteilsscheine von ARM Holding bis dato zu Buche. Doch dies könnte sich mittelfristig ändern.

ARM Holdings ist ein führendes Technologieunternehmen, bekannt für die Entwicklung von ARM-Architekturen, die in den meisten mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets verwendet werden. ARM entwirft Mikroprozessor-Technologie und -Architekturen, die von Partnerunternehmen lizenziert und in ihren Produkten integriert werden.

Die Technologie ist in nahezu allen Smartphones zu finden. Nun hat das Unternehmen kürzlich seinen ersten Quartalsbericht seit der Rückkehr an die Börse veröffentlicht. Dabei blieb Arm hinter den Erwartungen der Marktanalysten zurück, indem es eine Umsatzprognose von 720 bis 800 Millionen Dollar ankündigte, während Analysten durchschnittlich mit etwa 773 Millionen Dollar gerechnet hatten. Die britische Firma begründet die große Spannbreite ihrer Prognose mit der Unsicherheit über den Abschlusszeitpunkt von Lizenzvereinbarungen.

Als wesentlicher Zulieferer spürt Arm die Auswirkungen des seit Monaten schrumpfenden Smartphone-Marktes. Ein bestehendes Risiko ist die zunehmende Verschärfung des Technologiestreits zwischen China und den USA.

Dennoch werden auch die Anteilsscheine von ARM Holdings in einer KI-Analyse positiv beurteilt. Mit einem Score von 68 wird die Aktie zum Kaufen eingestuft. AltIndex-Daten sehen hier zuletzt insbesondere ein deutlich verbessertes Sentiment und einen starken Geschäftsausblick.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.