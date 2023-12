DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Kommt es zum Rekordjahr für Elektroautos? VW, CleanTech Lithium und Mercede-Benz im Beobachtermodus

Frankfurt (pta/17.12.2023/08:00) - Seit dem Jahr 2012 steigt die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos laut Statista kontinuierlich. Damals lag sie weltweit etwas unter 130.000. Im Jahr 2022 wurden dann rund 10,79 Millionen E-Autos zugelassen. Damit stieg die Anzahl der zugelassenen Stromer global gesehen auf 27,7 Millionen. In Deutschland folgt die Entwicklung dem weltweiten Trend. Das Jahr 2023 steuert derzeit darauf zu, als Rekordjahr für Elektroautos in die Geschichte einzugehen. Und zwar mit einem eindrucksvollen Meilenstein.

Im Frühjahr wurden in Deutschland auf Monatsbasis zum ersten Mal mehr E-Autos aus Dieselautos verkauft. Auch als Exportgut spielen Elektroautos eine wichtige Rolle. Von Januar bis August wurden laut dem Statistischen Bundesamt insgesamt 520.000 Elektroautos im Wert von 23,9 Milliarden Euro exportiert. Beim Import ist ebenfalls ein Anstieg zu beobachten. 308.000 importierte Elektroautos im Wert von 9,8 Milliarden Euro wurden von Januar bis August 2022 gezählt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 66,6%. Welche Unternehmen können ggf. von diesem Trend profitieren?

Volkswagen (ISIN: DE0007664039) - Wolfsburg als Hauptquartier der E-Mobilität

Ab dem Jahr 2033 will Volkswagen in Europa nur noch Elektroautos produzieren. Schon drei Jahre zuvor sollen 70% des europaweiten Absatzes aus reinen E-Autos bestehen. In China und den USA sollen es 2030 immerhin 50% sein. Das Hauptquartier der Elektromobilität soll das Stammwerk in Wolfsburg werden. Im ersten Schritt investierte VW zu diesem Zweck 460 Millionen Euro. Die Elektroauto-Flotte von Volkwagen wird unterdessen immer größer.

Einige Analysten zeigen sich zufrieden mit der Ausrichtung des deutschen Autobauers. Ende Oktober gab es Kaufempfehlungen von renommierten Analysehäusern. Auch die Deutsche Bank gab eine solche ab. Analyst Tim Rokossa entschied sich für ein Kursziel von 190 Euro.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - Lithiumabbau als Grundlage für die E-Mobilität

Ein britisches Unternehmen will schon bald dabei helfen, die Grundlage für einen grünen Übergang in die Elektromobilität zu schaffen. Ab dem Jahr 2026 will CleanTech Lithium kohlenstoffarmes Lithium produzieren. Das Metall wird für die Lithium-Ionen-Batterien benötigt, die in Elektroautos verbaut werden.

Die Produktionsstätten des Lithium-Entwicklers befinden sich in den chilenischen Anden, mitten im Lithium-Dreieck. Das Flaggschiffprojekt Laguna Verde besitzt eine JORC-konforme Mineralressource von 1,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE). Beim Projekt Francisco Basin wurde jüngst eine Scoping Studie vorgelegt, die eine Produktion von 20.000 Tonnen LCE im Jahr für möglich hält. CleanTech Lithium treibt weitere Explorationen voran, um die Mineralressourcen weiter zu steigern. An der Börse ist das Unternehmen bereits angekommen. Auch an deutschen Finanzmärkten können die Wertpapiere gehandelt werden.

Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000) - "Ambition 2039" rund um Elektroautos

Unter dem Motto "Ambition 2039" hat Mercedes-Benz einige Ziele für die Elektromobilität zusammengefasst. Demnach sollen ab 2025 alle neuen Fahrzeug-Architekturen elektrisch sein. Es soll zu diesem Zeitpunkt auch zu jedem Modell eine vollelektrische Alternative geben. 2030 soll dann das Ziel "Electric only" erreicht werden. Mercedes-Benz will dann bereit sein, vollelektrisch zu werden. Ab dem Jahr 2039 soll der deutsche Autobauer dann nach eigenen Angaben CO2-neutral sein. Die Zielsetzung soll alle Stufen der Wertschöpfung des Automobils umfassen.

An der Börse lief es für Mercedes-Benz zuletzt vielversprechend. Im Juni kratzte der Kurs an dem Rekordhoch aus dem Februar 2022, welches bei 76,14 Euro liegt. Die Deutsche Bank glaubt, dass der Kurs noch viel Luft nach oben hat. Ende Oktober gab Analyst Tim Rokossa eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 120 Euro heraus.

Passender ETF: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (ISIN: DE000A0Q4R28) Top-Holdings: Mercedes-Benz, Stellantis (ISIN: NL00150001Q9), Ferrari (ISIN: NL0011585146), BMW (ISIN: DE0005190003) und Michelin (ISIN: FR001400AJ45).

Viele Blicke gehen zur Elektromobilität An der E-Mobilität hängt ein großer Teil der grünen Wende. Daher gehen viele Blicke in diese Richtung - auch von der Börse.

