Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Heico Corporation (ISIN: US4228061093, NYSE: HEI) zahlt eine halbjährliche Dividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die Zahlung erfolgt am 19. Januar 2024 (Record day: 4. Januar 2024). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Dividende von 0,20 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 183,63 US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2023) beträgt die ...

