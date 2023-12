Der US-Finanzkonzern CVB Financial Corp. (ISIN: US1266001056, NASDAQ: CVBF) wird seinen Aktionären am 22. Januar 2024 eine Dividende in Höhe von 20 US-Cents für das vierte Quartal ausbezahlen. Record date ist der 5. Januar 2024. Es ist die 137. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Im September 2023 steigerte der Konzern die Quartalsdividende gegenüber dem Vorquartal (0,19 US-Dollar) ...

