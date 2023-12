Der amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, NYSE: HOG) wird seinen Anteilseignern an diesem Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,165 US-Dollar für das vierte Quartal 2023 ausbezahlen. Record day war der 11. Dezember 2023. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen eine Gesamtdividende von 0,66 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 36,63 US-Dollar einer Dividendenrendite von ...

