Aktien Wochenrückblick - die Märkte, als überverkauft, heissgelaufen bezeichnet haben sich in dieser kurzen Handleswoche auf hohem Niveau gehalten. Auch wenn es nicht für Kurse von 17.000 reichte, so ist doch auch nichts angebrannt. Feiertagsruhe an den Märkten - leichtes Auf und Ab mit wenig Umsätzen. Normal, In 2023 konnte der DAX knapp 20% Kursplus erreichen - eines der wirklich guten Aktienjahre. Ob in 2024 ähnliches möglich ist, bezweifeln viele. Prognosen sehen Kurssteigerungen im einstelligen Prozentbereich - was eher langweilig wäre. Aber letztendlich werden gerade in den nächsten Monaten ...

