Bitcoin im Wert von einer Milliarde Dollar von Kryptobörse abgezogen - Kommt jetzt die Kursexplosion?

Auch wenn es die meisten schon gar nicht mehr hören können, weil es unzählige Gerüchte gegeben hat, wann denn nun die Bitcoin ETFs in den USA genehmigt werden könnten, wird es in der kommenden Woche wohl tatsächlich zu einer Entscheidung der SEC kommen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, dass die Börsenaufsichtsbehörde die ETFs genehmigt und dass es daraufhin zu einer Kursexplosion bei Bitcoin kommen könnte. Viele erwarten, dass es bereits in diesem Jahr ein neues Allzeithoch im Bereich um 100.000 Dollar geben könnte. Nun kommt es auch zu einer hohen Anzahl an Bitcoin-Transfers, bei denen das digitale Gold im großen Stil von Kraken abgezogen wird. Bereiten sich Wale auf die Kursexplosion vor?

Eine Milliarde Dollar in Bitcoin von Kraken abgezogen

Verschiedene Quellen melden auf X, dass es in den letzten Stunden zu ungewöhnlich vielen und hohen Transfers gekommen ist, bei denen hohe Summen in Bitcoin von der Kryptobörse Kraken abgezogen wurden. Dabei bewegen sich die Abhebungen zwischen 400 und 1.000 Bitcoin pro Transaktion. Insgesamt soll dabei ein Wert von rund einer Milliarde Dollar zusammengekommen sein. Inzwischen könnte es auch schon deutlich mehr sein.

JUST IN: Numerous withdrawals are happening from Kraken, ranging from 400 to nearly 1K BTC per transaction, totaling over $1B in Bitcoin so far pic.twitter.com/32v4tClYMo - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) January 7, 2024

Die Abhebung von so vielen Bitcoin von der Kryptobörse Kraken zu unbekannten Wallets spiegelt die Entwicklungen der letzten Wochen wider. Immer weniger BTC sind an den Exchanges handelbar, die Zahl der Investoren, die ihre Bitcoin seit mehr als 6 Monaten nicht verkauft haben, steigt immer weiter, sodass das Angebot immer knapper wird. Wer es nicht gerade dringend nötig hat, bereits kleine Gewinne mitzunehmen, hat wahrscheinlich vor, seine Bitcoin über die nächsten 2 Jahre zu halten, da erwartet wird, dass das bevorstehende Halving und die Bitcoin ETFs den Kurs in den nächsten 2 Jahren immer weiter steigen lassen.

Schon in der Vergangenheit haben die Halvings immer zu einem Bullrun in den anderthalb Jahren danach geführt und die börsengehandelten Fonds sollen diesen Effekt heuer nochmal verstärken. Einige ziehen dabei gerne den Vergleich zu Gold-ETFs, die nach ihrer Einführung damals den Goldpreis in den Jahren darauf explodieren lassen haben.

Wondering why a Bitcoin spot ETF is bullish???



Here's what a Gold spot ETF did -> pic.twitter.com/ZqLrB886dq - Matt Kohrs (@matt_kohrs) January 5, 2024

Auch wenn der Chart in diesem Tweet den Eindruck vermittelt, als wäre der Goldpreis unmittelbar nach der ETF-Einführung explodiert, hat es in Wahrheit über ein Jahr gedauert, bis der Goldpreis in Fahrt gekommen ist. Anleger könnten also überschätzen, wie sich die Bitcoin ETFs kurzfristig auf den Preis auswirken und unterschätzen, welches Potenzial sie langfristig haben. Das ändert aber offenbar nichts daran, dass es in nächster Zeit immer schwieriger werden dürfte, an neue Bitcoin zu kommen, da die Mehrheit der Anleger derzeit von einer bevorstehenden Rallye überzeugt ist und offenbar nicht verkaufen will.

