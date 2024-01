Aktien Wochenrückblick - die Aktienmärkte schauen auf die Inflationszahlen und hoffen auf fallende Zinsen.Möglichst noch bis März bei der FED. Eingepreist. Alles was dagegen sprechen könnte, drückt auf die Kurse. Wie am Donnerstag schlechtere Inflationskennziffern in den USA, wie antizipiert. Insgesamt ist diese Woche kurstechnisch unter dem Strich nicht viel passiert - auch die FED Genehmigung der Bitcoin-ETF's hatte weder auf die Cryptomärkte, noch auf die Aktienmärkte grössere Wirkungen. Blicke bleiben auf Inflations- und Zinssätze fixiert. Zumindest so lange keine Eskalation oder Ausweitung ...

