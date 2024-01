Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nvidia hat am Donnerstag einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht. Das KI-Unternehmen konnte sich um 2,7 % aufwärts schieben. Die Notierungen erreichten somit einen Kurs von 528,30 Euro - und damit einen neuen Rekord in der Unternehmensgeschichte. Die Börsen goutieren, dass das Unternehme im KI-Bereich in den vergangenen Wochen und Monaten die Erwartungen der Analysten jeweils übertroffen hat. Die Kursziele bleiben sehr hoch. Nvidia: Das Kursziel ist hoch! Das Kursziel der Analysten lt. der Daten von Marketscreener liegt bei mehr als 650 Euro. Die Notierungen haben demnach noch sehr viel Platz nach oben. Die Aktie ist in bester Verfassung. Die KGV-Werte sind mit einer Ausprägung von ca. gut 50 vergleichsweise teuer - allerdings ist die Aktie in der eigenen Historie teils noch sehr viel teurer gewesen. Nvidia ist dabei zudem im klaren charttechnischen Aufwärtstrend. Die Notierungen werden aus der Perspektive der Analysten noch beste Chancen haben, in den kommenden Tagen ggf. zu klettern. Denn: Es gibt angesichts der Rekordkurse keine Hürden mehr, die bis zur nächsten runden Marke bei 600 Euro noch im Wege stehen könnten. Nvidia wird auch aus der technischen Sicht noch starke Chancen haben: Sowohl der GD100 wie auch der GD200 sind klar überwunden. Die Notierungen bleiben derzeit in jeder Hinsicht auf dem Weg nach oben. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 18.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

