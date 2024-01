Paypal: Wird der Innovationstag zu einem Short Squeeze führen?

Trendwende? Breakout Trading-Strategie Rückblick

PayPal betreibt ein Online-Paymentsystem, welches die Bezahlgewohnheiten vieler Verbraucher nachhaltig verändert hat. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch Geld versenden. Die Aktie hat Mitte 2021 den Kurs in Richtung Süden eingeschlagen. Mittlerweile ist eine Bodenbildung zu erkennen.

Paypal-Aktie: Chart vom 23.01.2024, Kürzel: PYPL, Kurs: 65.73 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Obwohl sich mit der Pandemie die Nutzung von kontaktlosen Bezahlverfahren, Giro- und Kreditkarten sowie mobilem Zahlen per Smartphone beschleunigt hat, wurde die PayPal-Aktie in der letzten Zeit kräftig nach unten geprügelt. Der Zahlungsdienstleister verfügt über ein Ökosystem von 428 Millionen aktiven Accounts und arbeitet an der Erweiterung seiner Zahlungsdienstleistungen. Die Aktie des Sorgenkindes könnte nun zur Börsenchance des Jahres werden. Noch diese Woche will PayPal Bahnbrechendes beim hauseigenen "Innovation Day" verkünden. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz soll dabei ausgebaut werden, um die Gewinnmarge zu steigern. Sollte das Unternehmen am Donnerstag positive Signale hinsichtlich der Verbesserung der Rentabilität verkünden, könnte die Aktie zu einem Short Squeeze ansetzen.

SETUP

Bei Kursen im Bereich von 64 bis 65 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb von 62 USD vornehmen.

Meine Meinung zu Paypal ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PYPL

Veröffentlichungsdatum: 24.01.2024

