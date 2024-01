DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Steigt die Zahl der Aktionäre wieder? adidas, CleanTech Lithium und Apple

Frankfurt (pta/28.01.2024/08:00) - 2023 war kein einfaches Börsenjahr, aber Aktien sind in Deutschland nach wie vor eine beliebte Anlageform. Eine Auswertung des Deutschen Aktieninstituts (DAI) hat ergeben, dass insgesamt 12,3 Millionen Mitbürger in Aktien, Aktienfonds und ETFs sparen. Das sind 17,6 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren - also gut jeder Sechste. Das ist zwar ein Rückgang um 570.000 gegenüber 2022, aber die Mehrheit der Sparerinnen und Sparer bleibt der Aktienanlage treu - trotz steigender Zinsen, anhaltender Inflation, großer geopolitischer Spannungen und schwacher Konjunkturaussichten.

2023 hatten 4,7 Millionen Frauen Aktien, Aktienfonds oder ETFs in ihren Depots. Das ist in etwa die gleiche Zahl wie im Vorjahr. Diese Stabilität ist laut DAI ermutigend, da Frauen insgesamt immer noch deutlich weniger am Aktienmarkt partizipieren als Männer. Da gleichzeitig die Zahl der Männer mit Aktienanlagen um 520.000 auf 7,6 Millionen zurückging, verringerte sich der Abstand zum zweiten Mal in Folge.

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) - deutsches Aktien-Urgestein

Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach hat die deutsche Börse über einen langen Zeitraum geprägt. Im Jahr 1989 wurde adidas in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das Traditionsunternehmen stellt eine der wichtigsten Aktien im DAX dar. Die Marktkapitalisierung liegt heute bei rund 30 Milliarden Euro. Ende 2021 erreichte die adidas-Aktie ein Rekordhoch bei 336,05 Euro. Rund ein Jahr später fiel der Kurs unter 100 Euro. Seitdem befindet sich die Aktie auf einer Erholungsrallye. Im November 2023 gab Bernstein eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 205 Euro ab (Kurs am 24.01.2024: 167 Euro).

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - Small Cap steht vor richtungsweisendem Jahr

Dieses Unternehmen kann stellvertretend für viele kleinere Unternehmen an der Börse stehen, die unter den Begriff der Small Caps fallen. Bei den Aktionären schwingt dabei teilweise der Traum mit, in einen zukünftigen Börsenstar zu investieren. Oftmals handelt es sich um innovative Firmen, die moderne Technologien und Ideen zu bieten haben. So ist das auch bei CleanTech Lithium. Das britische Unternehmen, das auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 25 Millionen Euro kommt, entwickelt zwei Lithiumvorkommen, die hoch oben in den Anden Chiles liegen. Lithium wird für die Elektromobilität benötigt.

Das Jahr 2024 wird für CleanTech Lithium richtungsweisend. Das Unternehmen will Anfang des Jahres eine Vormachbarkeitsstudie beim Flaggschiffprojekt Laguna Verde veröffentlichten und anschließend Gespräche mit möglichen strategischen Partnern aufnehmen. Es wird ein Offtake-Agreement angestrebt. Teile der künftigen Produktion sollen vorab an einen Batterie- oder Autokonzern verkauft werden. Eine interessante Ausgangslage für Aktionäre, welche die Aktie von CleanTech Lithium auch an deutschen Finanzmärkten finden.

Apple (ISIN: US0378331005) - aus der Garage zum Börsenstar

Der Tech-Konzern ist eines der Beispiele dafür, wie sich kleine Unternehmen mit Innovationen eine führende Rolle in einer Branche erarbeiten können. Die Geschichte von Apple begann in einer Garage und heute stellt das Unternehmen den großen Börsenstar dar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund drei Billionen US-Dollar. Hinter keiner Aktie steht einer höhere. Apple knackt an den Finanzmärkten immer wieder Rekorde. Ende Juli 2023 erreichte die Aktie ein Rekordhoch bei 178,56 Euro. Analysten glauben, dass demnächst noch mehr drin ist. Das durchschnittliche Kursziel lag Ende November bei etwas mehr als 180 Euro. Das geht aus Daten von MarketScreener hervor (Kurs am 24.01.2024: 179,18 Euro).

ETF als Investmentmöglichkeit: HSBC MSCI World (ISIN: IE00B4X9L533)

Der HSBC MSCI WORLD UCITS ETF strebt eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index an. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen Unternehmen auf. Der Index setzt sich aus großen und mittelgroßen Unternehmen aus den Industrieländern zusammen.

Top-Holdings: Apple, Microsoft (ISIN: US5949181045), Amazon (ISIN: US0231351067), Nvidia (ISIN: US67066G1040) und Alphabet (ISIN: US02079K3059)

Aktien als Zukunft der Altersvorsorge?

Wegen des demografischen Wandels ist die Altersvorsorge in Deutschland, und vielen anderen Ländern, nicht derart gesichert, wie es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch der Fall war. Sparbücher und Versicherungen haben zuletzt an Bedeutung verloren. Aktien werden daher in den Fokus der jüngeren Generation rücken.

CleanTech Lithium ISIN: JE00BPCP3Z37 Land: Jersey & UK

