Die Deutsche Bank Aktie verbucht einen aktuellen Kurs von 12,8 €, was einem Anstieg von 2,24% innerhalb der letzten Woche entspricht. Experten signalisieren ein erhöhtes Kursziel und verbesserte Renditeaussichten, was die Aktie ins Rampenlicht rückt. So wurde beispielsweise das Kursziel von 13,00 auf 13,50 € angehoben. Auch die kürzliche Ankündigung ...

