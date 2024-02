Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Ballard Power ist ein großer oder eben auch kleiner Konkurrent von und für Nel Asa, ITM Power und auch Plug Power. Die Aktie hat am Donnerstag einen Abschlag von -1,2 % hinnehmen müssen. Das ist nicht viel. In Summe aber hat der Konzern seit Jahresanfang bereits -14 % Minus hinnehmen müssen. Die Bilanz an den Börsen ist [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...