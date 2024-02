Booking Holding - Buchungsportal profitiert vom Tourismusboom

"Die Deutschen sind wieder im Reisefieber. Die Veranstalter berichten von Buchungszahlen wie vor der Pandemie." schrieb die Tagesschau Anfang des Monats. Einer Studie von American Express zufolge haben Ende Dezember 2023 bereits 13,6 Millionen Briten für 2024 einen Urlaub gebucht. Neben den großen Reiseanbietern profitiert auch die Online-Buchungsplattform Booking.com vom global Reiseboom. Die Coranadelle hat die Aktie von Booking Holding längst ausgebügelt und markierte gestern ein neues Allzeithoch.

Wer ein Hotel in Deutschland, USA, China, Argentinien, Jamaika, Marokko, Vietnam oder anderen Ländern über das Internet sucht, kommt an Booking.com kaum vorbei. Inzwischen können Kunden über diese Plattform längst auch Flüge buchen, Mietautos reservieren und Tickets für Sehenswürdigkeiten erwerben. Zwischen 10 und 25 Prozent Provision streicht Booking.com allein bei der Vermittlung von Hotelzimmern ein. Bucht der Kunde oder die Kundin auch noch Frühstück, ein Wellness-Programm oder weitere Services kann die Provision noch höher ausfallen. "Wir freuen uns, dass wir dank einer starken Sommerreisesaison einen Rekord bei den Zimmernächten, den Bruttobuchungen, dem Umsatz und dem Nettogewinn verzeichnen können", sagte Glenn Fogel bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal 2023. Der Umsatz verbesserte sich um 21 Prozent und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Offizielle Zahlen zum vierten Quartal 2023 gibt es erst am 22. Februar 2024. Jüngsten Analystenschätzungen zufolge könnte sich das Wachstum im abgelaufenen Quartal abgeschwächt haben. Dennoch ist ein großer Teil der Experten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich gestimmt. Fogel zufolge soll das Flugangebot deutlich ausgebaut werden. Zudem sieht der Booking Holding-Chef noch großes Potenzial durch die Integration von KI auf den Plattformen.

Mit einem KGV von 25,8 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs moderat bewertet. Dennoch besteht das Risiko von Kursrückgängen. Schwache Zahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts kann die Aktie von Booking Holding unter Druck setzen.

Chart: Booking Holding

Widerstandsmarken: 3.669/3.884/4.017 USD

Unterstützungsmarken: 3.321/3.388/3.454 USD

Die Aktie von Booking Holding bildet seit Oktober 2022 einen Aufwärtstrend. Nach einer Konsolidierung im Herbst vergangenen Jahres nahm die Aktie Anfang November 2023 den Aufwärstrend wieder auf und schraubte sich im Januar auf 3.669 USD nach oben. Es folgte keine kurzfristige Konsolidierung bis in den Bereich der 61,8%-Retracementlinie (3.454 USD). Allerdings wurde sie zuletzt nicht verletzt. Vielmehr zog die Aktie in den vergangenen Tagen wieder kräftig an und durchbrach gestern das Januarhoch. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 3.884 USD (138,2%-Retracmentlinie). Auf der Unterseite findet das Papier zwischen 3.388 und 3.454 USD eine starke Unterstützungszone. Verletzt die Aktie diese Zone droht eine nachhaltige Trendwende.

Booking Holding in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2023-07.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Booking Holding in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2019 - 07.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von Booking Holding auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Booking Holding-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Booking Holding Aktienanleihe Protect HVB8MT * 100,00 %** 29.05.2025 Barriere: 75%***; Zinssatz: 6,3 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 29.02.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 15:40 Uhr; weitere Produkte auf Booking Holding finden Sie hier .

Call-Optionsscheine auf Booking Holding für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Omega Letzter Bewertungstag Booking Holding HC3LLC 9,23 3.000 3,06 15.01.2025 Booking Holding HC3LL9 3,49 4.000 5,08 18.12.2024 Booking Holding HD1H9V 0,55 5.500 8,32 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 13:45 Uhr

Put-Optionsscheine auf Booking Holding für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Booking Holding HC8N49 5,38 4.000 -2,87 18.06.2025 Booking Holding HC3LLE 0,37 2.000 -4,44 15.01.2025 Booking Holding HD0NWX 0,91 3.000 -5,93 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 13:45 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Booking Holding finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.