Die BYD-Aktie steht nach einem leichten Minus von 1,16% in der letzten Woche mit einem aktuellen Kurs von 21.78 € weiterhin im Fokus der Anleger. Der chinesische Elektroautobauer hat kürzlich Pläne für eine neue Produktionsstätte in Mexiko angekündigt, was die Aktie grundlegend beeinflussen könnte. Der Strategiewechsel des Unternehmens, günstigere Modelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...