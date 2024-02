Siemens Energy verzeichnete in der vergangenen Woche einen leichten Kursrückgang von 0.97%, wobei der aktuelle Kurs bei 13.73 € liegt. Trotz der negativen Kursentwicklung in den letzten Tagen bleibt die durchschnittliche Expertenerwartung für den Aktienwert bei über 16 €, was einem potenziellen Plus von rund 17 % entspricht. Die Tatsache, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...