Die US-Börsen haben sich auch am Dienstag nur wenig bewegt und damit dicht unter Rekordniveau gehalten. Partystimmung herrschte hingegen bei einzelnen Biotech-Firmen, die nach Studiendaten förmlich explodierten. Weiter aufwärts geht es auch bei Palo Alto, wobei die US-Politikerin Pelosi eine gewichtige Rolle spielt.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Dienstag um 0,25 Prozent oder 97 Zähler auf 38.972,41. Der marktbreite S&P 500 schloss hingegen 0,17 Prozent im Plus bei 5078,18. Für ...

