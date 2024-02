Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Was für ein Donnerschlag: Plug Power schaffte am Dienstag einen Gewinn von sage und schreibe mehr als 16 % - ein wilder Ritt der Aktie in den vergangenen Wochen findet einen erneuten Höhepunkt. Im Kern gibt es bis dato noch keine neuen Nachrichten. Die Quartalszahlen stehen an, das ist ggf. der Grund für die Spekulation rund um die Aktie. Die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...