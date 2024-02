Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Leser, liebe Leserinnen, in dieser Woche ließen die Anleger sowohl die Aktie von SMA Solar Technology wie auch die Papiere von SolarEdge abstürzen. Während der im TecDAX notierte deutsche Wert die Woche mit einem Minus von 11,82 Prozent beendete, rutschte der an der NASDAQ notierte US-Wert um 12,18 Prozent an einem Tag ab und gab bis [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...