DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges Ergebnis 2023 - Nettogewinn von EUR 2.998 Mio, Dividende von EUR 2,7 pro Aktie vorgeschlagen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/29.02.2024/07:30) - Finanzzahlen im Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio Q4 22 Q3 23 Q4 23 2022 2023 Zinsüberschuss 1.565 1.861 1.806 5.951 7.228 Provisionsüberschuss 622 663 702 2.452 2.640 Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 58 113 129 -47 449 Betriebserträge 2.300 2.692 2.699 8.571 10.552 Betriebsaufwendungen -1.194 -1.202 -1.345 -4.575 -5.020 Betriebsergebnis 1.106 1.489 1.354 3.996 5.532 Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -141 -156 0 -300 -128 Betriebsergebnis nach Wertberichtigungen 965 1.333 1.354 3.696 5.404 Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 518 820 688 2.165 2.998 Zinsspanne (auf durchschnittliche zinstragende Aktiva) 2,25% 2,50% 2,47% 2,21% 2,50% Kosten-Ertrags-Relation 51,9% 44,7% 49,8% 53,4% 47,6% Wertberichtigungsquote (auf durchschnittliche Kundenkredite, brutto) 0,28% 0,30% 0,00% 0,15% 0,06% Steuerquote 15,0% 18,0% 19,0% 17,3% 18,2% Eigenkapitalverzinsung 11,2% 17,7% 13,7% 12,6% 15,9% Bilanz in EUR Mio Dez 22 Sep 23 Dez 23 Dez 22 Dez 23 Kassenbestand und Guthaben 35.685 31.922 36.685 35.685 36.685 Handels- & Finanzanlagen 59.833 63.504 63.690 59.833 63.690 Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 18.435 28.094 21.432 18.435 21.432 Kredite und Darlehen an Kunden 202.109 206.153 207.828 202.109 207.828 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.347 1.313 1.313 1.347 1.313 Andere Aktiva 6.456 6.175 6.206 6.456 6.206 Gesamtaktiva 323.865 337.161 337.155 323.865 337.155 Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading 3.264 2.428 2.304 3.264 2.304 Einlagen von Kreditinstituten 28.821 23.223 22.911 28.821 22.911 Einlagen von Kunden 223.973 235.773 232.815 223.973 232.815 Verbriefte Verbindlichkeiten 35.904 41.089 43.759 35.904 43.759 Andere Passiva 6.599 6.961 6.864 6.599 6.864 Gesamtes Eigenkapital 25.305 27.687 28.502 25.305 28.502 Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 323.865 337.161 337.155 323.865 337.155 Kredit-Einlagen-Verhältnis 90,2% 87,4% 89,3% 90,2% 89,3% NPL-Quote 2,0% 2,0% 2,3% 2,0% 2,3% NPL-Deckungsquote (AC Kredite, ohne Sicherheiten) 94,6% 96,7% 85,1% 94,6% 85,1% Texas-Quote 16,4% 15,1% 16,6% 16,4% 16,6% CET1-Quote (final) 14,2% 14,5% 15,7% 14,2% 15,7%

HIGHLIGHTS

GuV-Zahlen: 2023 verglichen mit 2022, Bilanzzahlen: 31. Dezember 2023 verglichen mit 31. Dezember 2022

Der Zinsüberschuss stieg aufgrund von Zinserhöhungen sowie des höheren Kreditvolumens deutlich auf EUR 7.228 Mio (+21,5%; EUR 5.951 Mio), am stärksten in Österreich. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf EUR 2.640 Mio (+7,6%; EUR 2.452 Mio). Zuwächse gab es in allen Kernmärkten, insbesondere bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen, aber auch in der Vermögensverwaltung sowie im Kreditgeschäft. Das Handelsergebnis erhöhte sich auf EUR 754 Mio (EUR -779 Mio), die Position Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten, erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert, verringerte sich auf EUR -306 Mio (EUR 731 Mio). Die Entwicklung beider Positionen war hauptsächlich auf Bewertungseffekte zurückzuführen. Die Betriebserträge stiegen auf EUR 10.552 Mio (+23,1%; EUR 8.571 Mio). Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf EUR 5.020 Mio (+9,7%; EUR 4.575 Mio). Aufgrund von Gehaltserhöhungen stiegen die Personalaufwendungen auf EUR 2.991 Mio (+12,1%; EUR 2.668 Mio). Der Anstieg der Sachaufwendungen auf EUR 1.468 Mio (+8,3%; EUR 1.356 Mio) ist insbesondere auf höhere IT- und Marketingaufwendungen zurückzuführen. Die in den Sachaufwendungen verbuchten Beiträge in Einlagensicherungssysteme verringerten sich hingegen auf EUR 114 Mio (EUR 143 Mio) insbesondere in Ungarn (im Vergleichszeitraum 2022 hatte der Einlagensicherungsfall Sberbank Europe zu höheren Aufwendungen geführt). Die Abschreibungen beliefen sich auf EUR 560 Mio (+1,7%; EUR 551 Mio). Insgesamt stieg das Betriebsergebnis deutlich auf EUR 5.532 Mio (+38,4%; EUR 3.996 Mio), die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 47,6% (53,4%).

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten belief sich auf EUR -128 Mio bzw. auf 6 Basispunkte des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands (EUR -300 Mio bzw. 15 Basispunkte). Dotierungen von Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen wurden mit Ausnahme von Kroatien und Ungarn in allen Kernmärkten vorgenommen. Positiv wirkten sich Nettoauflösungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien sowie Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen aus (beides insbesondere in Österreich). Die NPL-Quote bezogen auf Bruttokundenkredite verschlechterte sich leicht auf 2,3% (2,0%). Die NPL-Deckungsquote (ohne Sicherheiten) ging auf 85,1% (94,6%) zurück.

Der sonstige betriebliche Erfolg belief sich auf EUR -468 Mio (EUR -399 Mio). Die Aufwendungen für jährliche Beitragszahlungen in Abwicklungsfonds verringerten sich (insbesondere in Österreich und Tschechien) auf EUR 113 Mio (EUR 139 Mio). Die Bankenabgaben - derzeit in zwei Kernmärkten zu entrichten - sanken auf EUR 183 Mio (EUR 187 Mio). Davon entfielen EUR 137 Mio (EUR 124 Mio) auf Ungarn. Die Bankensteuer in Österreich verringerte sich auf EUR 46 Mio (EUR 63 Mio). Bewertungsergebnisse belasteten hingegen den sonstigen betrieblichen Erfolg.

Die Steuern vom Einkommen beliefen sich auf EUR 874 Mio (EUR 556 Mio). Das den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnende Periodenergebnis erhöhte sich infolge wesentlich höherer Ergebnisbeiträge der Sparkassen - vor allem bedingt durch höhere Zinserträge - auf EUR 923 Mio (EUR 502 Mio). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis stieg dank des starken Betriebsergebnisses und der niedrigen Risikokosten auf EUR 2.998 Mio (EUR 2.165 Mio).

Das um AT1-Kapital bereinigte gesamte Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 26,1 Mrd (EUR 23,1 Mrd). Nach Vornahme der in der Eigenkapitalverordnung (CRR) festgelegten Abzugsposten und Filter stieg das Harte Kernkapital (CET1, final) auf EUR 22,9 Mrd (EUR 20,4 Mrd), die gesamten regulatorischen Eigenmittel (final) auf EUR 29,1 Mrd (EUR 26,2 Mrd).

Das Gesamtrisiko (die risikogewichteten Aktiva), das Kredit-, Markt- und operationelles Risiko inkludiert (CRR final), stieg auf EUR 146,5 Mrd (EUR 143,9 Mrd).Die Harte Kernkapitalquote (CET1, final) verbesserte sich auf 15,7% (14,2%), die Gesamtkapitalquote stieg auf 19,9% (18,2%).

Die Bilanzsumme stieg auf EUR 337,2 Mrd (+4,1%; EUR 323,9 Mrd). Auf der Aktivseite erhöhten sich Kassenbestand und Guthaben auf EUR 36,7 Mrd (EUR 35,7 Mrd), Kredite an Banken erhöhten sich - insbesondere in Österreich und Tschechien - auf EUR 21,4 Mrd (EUR 18,4 Mrd). Die Kundenkredite stiegen auf EUR 207,8 Mrd (+2,8%; EUR 202,1 Mrd), wobei sowohl das Privat- als auch das Unternehmenskreditvolumen Wachstum verzeichneten. Passivseitig gab es einen Rückgang bei den Einlagen von Kreditinstituten auf EUR 22,9 Mrd (EUR 28,8 Mrd). Die Kundeneinlagen stiegen in fast allen Kernmärkten - insbesondere in Österreich und Tschechien - auf EUR 232,8 Mrd (+3,9%; EUR 224,0 Mrd). Das Kredit-Einlagen-Verhältnis belief sich auf 89,3% (90,2%).

AUSBLICK 2024

Für 2024 hat sich die Erste Group das Ziel gesetzt, eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von circa 15% zu erwirtschaften. Dazu werden insbesondere drei Faktoren beitragen: Erstens, ein gegenüber 2023 moderat ansteigendes Wirtschaftswachstum in den sieben Kernmärkten (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) trotz anhaltender geopolitischer Risiken, die, sollten sie schlagend werden, wohl negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung haben würden; zweitens ein auch weiterhin großteils positives, wenn auch geringfügig verschlechtertes Risikoumfeld; und schließlich die ungebrochene Fähigkeit der Erste Group, durch laufende Weiterentwicklung ihres Produktportfolios und ihrer Marke neue Kund:innen zu gewinnen und bestehende zu halten. Negativ auf die Zielerreichung werden sich Ausmaß und Zeitpunkt der erwarteten Leitzinssenkungen durch die Zentralbanken in allen Märkten auswirken. Insgesamt erwartet die Erste Group somit einen geringfügigen Rückgang des Betriebsergebnisses, das 2023 einen historischen Höchststand

