Die Beteiligungs-Gesellschaft Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA unterbreitet über ihre Tochtergesellschaft HY Beteiligungs GmbH eine Delisting"-Offerte an die Aktionäre von HanseYachts. Man wolle sämtliche noch nicht gehaltenen Aktien erwerben, teilen die Münchener mit. Beabsichtigt sei, so Aurelius, "eine Geldleistung in Höhe des gewichteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...