ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Verhandlungen um ein weitergehendes Abkommen zur Eindämmung von Fischerei-Subventionen sind gescheitert. Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) ist am Freitagabend in Abu Dhabi ohne Einigung darüber zu Ende gegangen. "In den langen Stunden der Verhandlungen haben wir schwierige, aber auch gewinnbringende Zusammenarbeit gesehen", sagte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala zum Abschluss. Es habe aber nicht gereicht. Die Verhandlungen sollen nun am Sitz der Organisation in Genf weitergehen./oe/DP/he