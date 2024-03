DJ INDEXÄNDERUNG/Unicredit ersetzen Bayer im Stoxx-50

ZUG (Dow Jones)--Die Aktie von Bayer steigt aus dem Stoxx-50 ab und wird durch Unicredit ersetzt. Das hat der Index-Betreiber Stoxx Ltd nach Börsenschluss in den USA bekanntgegeben. Die Maßnahme wird zum 18. März wirksam, also von den Marktteilnehmern zu den Schlusskursen am 15. März vollzogen.

Zudem wird die Aktie von Encavis im Zuge der regulären Quartalsüberprüfung der Indizes des Indexbetreibers Stoxx Ltd aus dem Stoxx-600-Index genommen. Daneben müssen weitere 6 Aktien aus Europa den Index verlassen, 7 werden dafür neu aufgenommen. Die beschlossenen Änderungen werden ebenfalls zum Handelsstart am 18. März umgesetzt.

Nachfolgend eine Auflistung der Änderungen:

=== + STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit ENTNAHME - Bayer + STOXX-600 AUFNAHME - Unipol Gruppo - Cargotec Corporation - Comet Holding - Ipsos - Hemnet - Easyjet - Inficon ENTNAHME - Harbour Energy - Dowlais Group - Billerud - Embracer Group - Encavis - Immobiliaria Colonial Socimi - Watches of Switzerland ===

