Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power ist am Freitagabend noch einmal sensationell durchgestartet. Der Titel ging mit einem Plus von 5 % durch die letzten Minuten. Die Notierungen haben im Laufe des Tages einen massiven Schwankungsgrad hinter sich gebracht. Die Zahlen, die Plug Power zum Tagesbeginn lieferte, waren zweifellos sehr spektakulär - weil relativ schwach. Die Verluste im abgelaufenen Jahr lagen am Ende bei 1,3 Mrd. Dollar. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...