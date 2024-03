Autodesk meldet starkes Finanzjahr trotz Verkaufs von Insideraktien

Autodesk, ein führender Anbieter von 3D-Design-, Ingenieur- und Unterhaltungssoftware, hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz von 1,46 Milliarden Dollar erzielt, was einer Steigerung von 11,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahlen übertreffen die Markterwartungen, was durch eine stetige Erneuerungsrate der Abonnements, neues Geschäftswachstum und eine starke Wettbewerbsleistung getrieben wird. Besonders hervorzuheben sind die Bereichsergebnisse: Die AEC-Umsätze stiegen um 15,6% auf 696 Millionen Dollar, während die Abonnements um 10,3% auf 1,33 Milliarden Dollar anstiegen. Der Bargeld- und gleichwertige Vermögenswerte beliefen sich auf 2,2 Milliarden Dollar am 31. Januar 2024.

Laut einer Anpassung der Deutschen Bank, die das Kursziel von Autodesk auf 265 Dollar erhöhte, spiegelt der Ausblick das robuste [...]

