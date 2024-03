Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power konnte am Freitag zum Ende des Handelstages ein Plus in Höhe von gut 8 % feiern. Damit wird vormittags niemand gerechnet haben. Direkt nach den eigenen Quartals-Zahlen, die auch in Jahreszahlen für 2023 mündeten, musste Plug Power im Vormittagshandel zweistellige Verluste über sich ergehen lassen. Die Frage wird sein, wie sich Plug Power so schnell wieder erholt hat. [...]

