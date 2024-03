Drei Passagiere, die auf einem Flug einer nordamerikanischen Fluggesellschaft an Bord waren, als sich Mitte des Fluges ein Türstöpsel von einem Flugzeug löste, haben eine Klage in Höhe von einer Milliarde Dollar gegen den Luftfahrtkonzern und die Fluggesellschaft eingereicht. Das Flugzeug war gezwungen, eine Notlandung zurück am Ausgangsort zu machen, ...

