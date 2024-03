Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Aufrüstung und Verteidigung sind in diesen Tagen in Deutschland ein beliebtes Thema. Das weiß auch Rheinmetall bzw. seine Aktionäre. Die Aktie hat zuletzt mit 429,10 Euro erneut einen Rekordkurs eingenommen. Der Titel hat dabei mit dem Plus von 1,2 % am Freitag einen massiven Gewinn in der gesamten vergangenen Woche abgeschlossen: Um gut 5 % ging es aufwärts. Im gesamten [...]

