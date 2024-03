Kurs-Explosion voraus…: Antizyklische Gewinner-Aktien! Diese Vervielfacher-Perlen gilt es jetzt im Depot zu haben…

Anzeige / Werbung

Im günstigen Einkauf liegt der Gewinn! Wer jetzt in die Kurs-Raketen von morgen investieren will, darf nicht mit der Masse laufen und sich schon gar nicht von Trends blenden lassen!

Anlagen wie Gold und Silber, vor allem aber gute Rohstoffaktien sind bei der aktuellen Korrekturgefahr der großen Indizes wie Nasdaq100, Dow Jones, S&P 500 aber auch dem DAX, TecDax EuroStoxx etc. trumpf. Edelmetalle dienen seit je her als bewährte Absicherung gegen wirtschaftliche Turbulenzen! Und genau diese stehen uns unserer Meinung nach definitiv bevor. Deshalb sollten Sie schon jetzt den "sicheren Hafen" ansteuern, um beim richtigen Sturm schon eingelaufen zu sein.

Unter den guten Rohstoffaktien sticht derzeit der kanadische Silber-Gold und Multi-Metall-Explorer Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) besonders hervor, aufgrund der anhaltend guten Nachrichten von seinem MEGA-"Panuco'-Projekt. Dieses TOP-Unternehmen hat mit dem Erwerb der Bergbaukonzessionen den kompletten "Panuco'-Bezirk in Mexiko "neu" konsolidiert und extrem hochgradige Gebiete perfekt zusammengeführt!

Quelle: Vizsla Silver

Mit seinem umfangreichen Landpaket bestehend aus hochgradigen Adern und einer vorhandenen Infrastruktur inklusive historischer Mine, ist das Potenzial für die Entwicklung eines erstklassigen Silberprojekts exorbitant.

Mineralressourcen und Explorationspotenzial immens hoch!

Die bisherigen Schätzungen der Mineralressourcen zeigen beeindruckendes Potenzial, das nur einen Bruchteil der identifizierten Ziele und Adern umfasst. Mit einem gut finanzierten Bohrprogramm strebt Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) danach, die Mineralressourcenbasis weiter zu verbessern und neue hochgradige Vorkommen zu entdecken.

Die Gründe, sich für Aktien von Vizsla Silver entscheiden sind vielfältig und vor allem definitiv überzeugend. Das Unternehmen profitiert direkt von der Dynamik der Edelmetallmärkte.

Quelle: Wallstreet Online.de

Die jüngste Korrektur gegenüber Silber und Gold verleiht Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) enormes Potenzial. Das wiederum bedeutet für Sie als Investor, dass Sie die Möglichkeit bekommen, überproportional von der stark steigenden Nachfrage nach Edelmetallen, allen voran dem schon jetzt mit 238 Millionen Unzen Silber-Defizit, zu profitieren, ohne direkt in physisches Gold oder Silber investieren zu müssen. Und diejenigen von Ihnen die jetzt kaufen, bekommen sogar noch Gratisaktien des "Royalty-Spin-outs' von Vizsla Royalty.

Alles spricht für Silber und vieles für Gold!

Die Aussichten für den Silber- und Goldmarkt sind mehr als vielversprechend. Analysten prognostizieren schon kurzfristig deutlich höhere Preise, sowohl für Silber als auch für Gold. In den kommenden Monaten soll es gerade bei dem Silberpreis eine mächtige Rallye geben, nicht zuletzt aufgrund des 238 Millionen Unzen großen Silber-Defizits! Ein ideales Umfeld also, besonders für Silber!

Da passen die ehrgeizigen Pläne von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) perfekt ins Bild der steigenden Preise, ein bedeutender Produzent dieser gefragten und edlen Metalle zu werden. zu werden. Als Beiproduktewerden sogar noch wertvolle Basismetalle gewonnen, wie Blei und Zink. Mit dem schon bald beginnenden Minenbetrieb, den bereits sehr hochgradigen Entdeckungen und den laufenden Explorationsaktivitätenpositioniert sich das Unternehmen strategisch perfekt, um von dem bevorstehenden Rohstoffzyklus bestmöglich zu profitieren!

Quelle: Vizsla Silver

Gestärkt durch eine solide Bilanz sowie rund 20 Mio. CAD an Barmitteln, die jetzt noch um weitere 34,5 Mio. CAD aufgestockt werden, seiner starken Positionierung in einem stark wachsenden Markt und einem engagierten Team, das kontinuierlich in die Exploration und die Entwicklung neuer Ressourcen sowie die Wiederinbetriebnahme der historischen Mine investiert, bietet Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) eine attraktive Chance für Anleger, die von der Aufwärtsdynamik des Edelmetallsektors profitieren und zudem noch Gratisaktien der Tochtergesellschaft "abkassieren" möchten.

Vizsla Silver hebt das Unternehmen auch finanziell auf das nächste Level!

Entwicklung und Bau kosten Geld, das weiß jeder. Deshalb erreicht Vizsla Silver unserer Meinung nach durch die ursprünglich auf 30 Mio. CAD ausgelegte Finanzierung einen weiteren Meilenstein, mit der Einnahme von schlussendlich 34,5 Mio. CAD in der Unternehmensentwicklung und unterstreicht das Vertrauen der Anleger in seine Zukunftsaussichten. Nach erfolgreichem Abschluss der Platzierung von 23.000.000 Aktien zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie eröffnen sich für Vizsla Silver nicht nur eine neue 34,5 Mio. CAD-Wachstumschancen, sondern es wird auch die Position des Unternehmens auf dem Markt gestärkt.

Der Kursrückgang aufgrund der Finanzierungsrunde bietet für Investoren eine nochmalige günstige Kaufgelegenheit auf dem Level der jetzt einsteigenen Großinvestoren, da der Aktienkurs sich nun auf das Niveau der Finanzierungsrunde angepasst hat, was oft attraktive Einstiegspunkte für langfristig orientierte Investoren bietet.

Die zusätzlichen Mittel aus dem Angebot werden dazu beitragen, die Explorations- und die Produktionsentwicklung des vielversprechenden "Panuco'-Projekts auf ein deutlich höheres Niveau zu heben. Das "Panuco'-Projekt hat bereits großes Interesse in der Bergbaugemeinschaft geweckt, und mit der Unterstützung durch zusätzliche Ressourcen wird sein volles Potenzial noch schneller realisierbar sein.

Die Entscheidung von Vizsla, die Finanzierung durch ein festes Angebot abzuschließen, ist ein klares Bekenntnis für seine Wachstumsstrategie und die Schaffung von langfristigem Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre.

Mehrwert für die Aktionäre bietet übrigens auch die geplante Ausgliederung der Royalty-Tochtergesellschaft!

Ausgliederung der Royalty-Tochter steht bevor -

ein Meilenstein und Geschenk für Aktionäre!

Wie bereits erwähnt, hat Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) kürzlich Pläne konkretisiert, die darauf abzielen, eine Tochtergesellschaft, namens Vizsla Royalties Corp., auszugliedern. Diese strategische Entscheidung verspricht nicht nur einen bedeutenden Mehrwert für das Unternehmen, sondern bietet auch den Aktionären eine einzigartige Gelegenheit, mehrfach von den Erfolgen des "Flaggschiff'-Projekts "Panuco' zu profitieren.

Die Ausgliederung der Vizsla Royalties Corp. wird den Bestandsaktionären die Möglichkeit geben, Stammaktien vom "Spinco' sowie Kaufoptionsscheine zu erhalten, wodurch sie indirekt an den Erlösen aus der Nettoschmelzabgabe für Mineralproduktionen des "Panuco'-Projekts beteiligt sind. Dies stellt eine innovative Möglichkeit dar, direkt und vor allem mehrfach von den Einnahmen des Projekts zu profitieren, während Vizsla Silver weiterhin sein Hauptaugenmerk auf Exploration und Erschließung legt.

Diese Transaktion unterstreicht nicht nur das Engagement von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) für die Schaffung von Mehrwert für seine Aktionäre, sondern positioniert das Unternehmen auch als Vorreiter in der strategischen Nutzung von Lizenzgebühreneinnahmen im Rohstoffsektor.

Das "Panuco'-Projekt selbst birgt enormes Potenzial, da es von einer beeindruckenden Adernausdehnung profitiert und für seine historische Produktion bekannt ist. Die bevorstehende Veröffentlichung einer aktualisierten Ressourcenschätzung wird die Bedeutung dieses Projekts für Vizsla Silver und die gesamte Branche weiter unterstreichen.

Insgesamt markiert die Ausgliederung einen bedeutsamen Schritt für Vizsla Silver und seine Aktionäre. Es ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation sowie für seine Strategie, Werte zu schaffen und die Zukunft des Unternehmens weiter zu stärken.

Analysten sind extrem bullish und nehmen hohe Kursziele ins Visier!

Das Vertrauen in das Unternehmen wird durch namhafte Investoren und ambitionierte Kursziele gestärkt. Die Präsenz von Top-Investoren wie Franklin Tampeton, Fourth Sail Capital und Sprott, unterstützt durch ein engagiertes Management, spricht Bände. In Kombination mit dem Enthusiasmus der Analysten deutet alles darauf hin, dass die Aktie von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) kurz vor einer bedeutenden Kursrallye steht.

Neben einer beeindruckenden Investorenbasis sowie einem Cash-Bestand von rund 20 Mio. CAD ziehen die Analysten mit ihren Kurszielen alle Register. Es ist offensichtlich, dass renommierte Analysehäuser ihre Erwartungen hoch ansetzen und optimistische Kursziele veröffentlichen. Diese Prognosen erregen nicht nur die Aufmerksamkeit der Finanzwelt, sondern versprechen auch potenzielle Gewinne für Anleger.

Hinter den Kulissen prognostizieren Experten wie PI Financial ein beeindruckendes Kursziel von 3,20 CAD. Agentis Capital hingegen überrascht die Märkte mit einem ehrgeizigen Ziel von 5,88 CAD, was Anleger zu spekulativen Träumen von fast 250 % Rendite verleitet.

Roth Capital steigt ebenfalls in den Ring und prognostiziert ein Kursziel von 2,75 USD pro Aktie, während Raymond James mit 2,65 CAD etwas konservativer bleibt. Selbst CIBC, bekannt für seine Zurückhaltung, erkennt das Potenzial von Vizsla Silver und setzt das Kursziel auf 2,80 CAD.

H.C. Wainwright und AGP schließen sich dem begeisterten Chor an und setzen ihre Kursziele auf beeindruckende 3,25 USD. Stifel und Canaccord reihen sich ebenfalls in den positiven Trend ein und setzen mit 4,- CAD sogar noch eins drauf.

Quelle Vizsla Silver & JS Research

Diese spektakulären Prognosen lassen nur einen Schluss zu: Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) ist auf dem Weg zu neuen Höhen! Mit einem breiten Konsens führender Analysten ist die Aktie ein unumgänglicher Kauf für alle, die von einem gigantischen Kursanstieg profitieren wollen.

Fazit: Silber und Vizsla Silver - wenn nicht jetzt wann dann?

Silber, ein Edelmetall mit zahlreichen industriellen Anwendungen und als Wertspeicher geschätzt, gewinnt in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten und der stark zunehmenden Nachfrage nach sauberer Energie immer mehr an Bedeutung. In diesem Kontext ist Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) zu einem hervorragenden Anlageziel herangewachsen.

Mit seinem hochgradigen Silbervorkommen im "Panuco'-Bezirk und den bevorstehenden Bohrergebnissen und technischen Studien, die das Potenzial des Projekts unterstreichen werden, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in das Unternehmen zu investieren. Zunehmend sollten auch immer mehr größere Investoren oder Unternehmen bei Vizsla Silver angelockt werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer erheblichen Wertsteigerung, wenn das Unternehmen seine hochgradigen Vorkommen erfolgreich in die kommerzielle Produktion führt, was spätestens im kommenden Jahr der Fall sein wird, Stand heute und das neue Royalty-Unternehmen auf die Startrampe schiebt. Mit seinem erfahrenen Managementteam, starken Finanzen und einem klaren Pfad zur Wertsteigerung bietet dieses Unternehmen Investoren eine mehr als attraktive Chance.

Die Aktien von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) bieten Anlegern die Möglichkeit, an einem der spannendsten Sektoren des Rohstoffmarktes teilzuhaben: vor allem dem Silber- und Goldmarkt. Mit starken Fundamentaldaten, vielversprechenden Explorationsprojekten und einem günstigen Umfeld für Edelmetallinvestitionen sollten Anleger die Gelegenheit nutzen, in Vizsla Silver zu investieren und von der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens zu profitieren. In einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit und steigender Volatilität könnte Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) genau das richtige Investment sein, um Ihr Portfolio zu stärken und langfristigen Erfolg zu sichern.

Quellen: Vizsla Silver, eigener Research und Berechnungen, Bild-Quellen: Vizsla Silver, Wallstreet Online, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 03. März 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

