Memecoins mit hunderten Prozenten im Plus: SMOG hängt sich an die Großen ran

In der aktuellen Marktrally erleben wir eine außergewöhnliche Explosion der Preise von Meme-Coins, die teilweise mit dreistelligen Prozentwerten im Plus stehen. An der Spitze stehen Coins wie Pepe, der innerhalb der letzten sieben Tage um 325% zugelegt hat, Dogwifhat mit einem Anstieg von 418%, Shiba Inu mit 128% und der Neuling Smog, der um 118% gestiegen ist.

Aufsehenerrgend ist der Gesamtmarkt der Meme-Coins, der innerhalb der letzten 24 Stunden um 15% gewachsen ist und nun eine Marktkapitalisierung von 46 Milliarden Dollar erreicht hat. Dieser Trend zeigt derzeit keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Preis von Bonk um weitere 52% gestiegen, was die anhaltende Faszination für Solana-basierte Meme-Coins aufzeigt und positive Aussichten für Smog ($SMOG) signalisiert. Einen ähnlich spektakulären Aufstieg verzeichnet PepeSol, ein weiterer Neuzugang, der in den letzten Stunden um 1.075% zulegen konnte.

Wie PepeSol gehört auch Smog zu den SOL-basierten Meme-Coins, die aktuell als Magnet für "smart money" im hitzigen Markt gelten. Scheinbar steht die Blockchain-Plattform Solana derzeit bei Investoren hoch im Kurs, die auf der Suche nach den nächsten großen Gewinnen im Bereich der Meme-Coins sind.

Bitcoin geht Richtung ATH, die Altcoins folgen

Wenn Bitcoin neue Höchststände erreicht, beginnen die Altcoins - alternative Kryptowährungen - eine Aufholjagd. Diese sogenannte "Altcoin-Saison" ist nun voll im Gange, wobei insbesondere Meme-Coins, die oft von viralen Internetphänomenen inspiriert sind, beachtliche Renditen versprechen.

Smog Chart mit seinem anstieg auf 0,1148 US-Dollar, Quelle: www.trandingview.com

Der Drachen Token $SMOG auf der Solana Blockchain - Airdrops um alle zu unterwerfen

Neue Meme-Coins wie Smog unterscheiden sich von älteren Vertretern durch zwei wesentliche Vorteile:

Die Solana-Plattform

Auch wenn Ethereum noch durch seinen bekannten Namen viele Projekte anzieht, kann einem der Spaß bei Transaktionsgebühren um die 50$ auch schnell vergehen. Hier zeigt Solana seine Vorteile, da sie extrem schnell ist und nur wenige Cent pro Transaktion kostet.

Trotz anfänglicher Herausforderungen mit seiner Blockchain bleibt Solana eine attraktive Plattform, insbesondere für Meme-Coin-Projekte.

Laut DappRadar ist Solana derzeit die aktivste Blockchain, gemessen am Transaktionsvolumen, mit 98 Millionen Transaktionen in den letzten sieben Tagen, im Vergleich zu Ethereums 1,2 Millionen. Solana bietet als Layer-1-Lösung eine schnellere und kostengünstigere Alternative zu Ethereum anderen Blockchains an.

Das Potenzial von $SMOG

Als relativ neuer Coin, der erst seit 25 Tagen "geschlüpft" ist, bietet $SMOG ein enormes ROI-Potenzial. Seit seinem Start am 7. Februar hat der Coin einen beeindruckenden Kursanstieg von 7700% verzeichnet, mit einem aktuellen Wert von $0,1178 und einer Marktkapitalisierung von 90 Millionen Dollar basierend auf einer Umlaufmenge von 770 Millionen. Mit über 43.740 Haltern und einer Liquidität von 2,05 Millionen Dollar im Raydium-Pool, zeigt $SMOG eine solide Größe die viel Spielraum für Steigerungen lässt.

Hier Mehr zum SMOG Token erfahren

$SMOG nutzt die Solana-Blockchain, um eine geheimnisvolle Community von "Drachenanhängern" aufzubauen, die durch eine innovative Airdrop-Kampagne erweitert wird. Teilnehmer können sich auf der Zealy-Seite von Smog engagieren, indem sie $SMOG kaufen und an täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests teilnehmen, unter anderem durch Aktivitäten wie den Handel mit $SMOG, das Verfassen von bullishen Kommentaren auf CoinMarketCap und vieles mehr, um Airdrop-Punkte zu sammeln.

Insgesamt 35% des gesamten Token-Angebots von 1,4 Milliarden werden an die Teilnehmer des Airdrops verteilt, was das Kaufinteresse weiter anheizt. Die Community rund um Smog ist rasant gewachsen, mit 31.300 Followern auf X/Twitter, 16.500 auf Telegram und 8.504 auf Discord. Zudem haben sich bereits 14.000 Mitglieder auf Zealy für den Airdrop registriert und fast eine halbe Million Aufgaben abgeschlossen, um Tokens im bevorstehenden Airdrop zu erhalten.

SMOG Profil auf X, Quelle: www.x.com

Altcoin Saison startet erst so richtig

Ein weiterer Anreiz für potenzielle Käufer von $SMOG liegt in der Altcoin-Saison. Die Bitcoin-Dominanz im gesamten Kryptomarkt liegt derzeit noch bei relativ hohen 52,6%. Dies bedeutet, dass Altcoins noch viel Spielraum haben, um aufzuholen, was den Einstieg in den Markt besonders attraktiv macht, da es vorwärts gesehen noch viel Potenzial für Wachstum gibt.

Außerdem ist die Marktkapitalisierung in den letzten Wochen rasant angestiegen und ist nun schon bei 2,43 Billionen US-Dollar angekommen. Im Sommer letzten Jahres war diese noch unter einer Billion. Mit den Bitcoin ETFs strömen täglich hunderte Million Dollar in den Markt - viele werden dann renditeträchtige Token wie SMOG suchen.

Ein zusätzlicher, vierter Grund, der für eine Investition in Smog spricht, ist seine Multichain-Architektur. Durch den Einsatz der Wormhole-Technologie und die Dienste von PortalBridge.com hat sich Smog kurz nach seinem Start an dezentralisierten Börsen zu einer Cross-Chain-Plattform entwickelt.

Damit kann auch der prestigeträchtige Name von Ethereum in Verbindung mit Smog verwendet werden, und erfahrene Nutzer können mit ihrer Meta Mask und Ethereum auch SMOG Token kaufen.

Alt-Coins gehen aktuell durch die Decke, Quelle: www.tradingview.com

Zudem hat $SMOG nicht nur aufgrund der oben genannten Gründe die Aufmerksamkeit angezogen, sondern auch durch seinen fairen Launch. Alle Token wurden der Allgemeinheit zum Verkauf angeboten, ohne dass ein Anteil an Teammitglieder verteilt wurde.

Ein weiteres Highlight ist die Art und Weise, wie das Team den Airdrop "Dragon Vibe" verbreitet, indem es gezielt die Wallets von Großinvestoren anderer Projekte wie Bonk, Dogwifcoin, MYRO und Samoyed Coin mit Airdrops im Wert von bis zu 1.500 Dollar beschenkt.

Diese Marketingmaßnahme wird sicher noch den einen oder anderen Großinvestor ins Projekt bringen, die mit ihren Investitionen schnell zu deutlichen Kurssprüngen beitragen können.

Over the Counter - Auf der Website mit 10% Rabatt

Trader haben nun die Möglichkeit, SMOG über den Over-the-Counter (OTC)-Handel direkt auf der Smog-Website zu kaufen und zu staken. Anleger profitieren dabei von einem 10%igen Rabatt und können zusätzlich eine jährliche Rendite (APY) von 42% sowie weitere Airdrop-Punkte verdienen.

Um am Smog-Hype teilzunehmen, benötigen Nutzer eine Solana-kompatible Wallet wie Phantom. Mit SOL, USDT oder BONK-Token können Benutzer über den Jupiter DEX-Aggregator oder Birdeye in SMOG tauschen. Alternativ besteht die Möglichkeit, $SMOG im Ethereum-Netzwerk auf der Projektwebsite zu kaufen und zu staken.

Hier SMOG Token mit Rabatt kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.