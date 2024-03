Apple tritt eine turbulente Woche mit Herausforderungen und Chancen an. Während die EU-Kommission das Unternehmen mit einer Rekordstrafe von 1,84 Milliarden Euro wegen unfairen Wettbewerbspraktiken im Musikstreaming belegt, stellt Apple gleichzeitig eine neue Generation seiner MacBook Air mit leistungsstärkeren M3-Prozessoren vor. Die Strafe, welche in die Geschichte als erstmaliges Bußgeld für den Technologieriesen eingeht, resultiert aus Restriktionen im App Store, die Konkurrenten wie einen schwedischen Musikstreaming-Dienst behindern. Apple wiederum kündigt an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, was einem langwierigen Rechtsstreit Vorlauf geben dürfte. Gleichzeitig markieren die Mac-Verkaufszahlen einen leichten Aufschwung, und mit den neuen MacBook Air Modellen mit 13- und 15-Zoll- Bildschirmgrößen, die bis zu 60% schneller als die Vorgängermodelle sein sollen, zeigt [...]

