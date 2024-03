Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Siemens Energy hat aktuell etwas an Kraft und Dynamik verloren. Der Titel verlor am Dienstag annähernd 2 % und rutschte nun relativ klar unter die Marke von 14 Euro. Damit ist Siemens Energy indes noch immer recht gut im Rennen. Analysten gehen davon aus, der Titel sollte noch bis zu 16,42 Euro klettern können. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial in Höhe [...]

