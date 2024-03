Steven Mnuchin organisiert die Rettung der New York Community Bancorp. Der ehemalige US-Finanzminister führt eine Investorengruppe an, die 1 Mrd. US-Dollar in die angeschlagene Hypothekenbank investiert. Die Lufthansa steht kurzfristig unter Druck. Die Profitabilität im 4. und 1. Quartal ist schwach, aber für das Gesamtjahr gibt der Vorstand grünes Licht. Apple weist Epic Games erneut ab. Epic hatte mit der Einführung des Digitalgesetzes DMA auf eine Wiederzulassung zum App Store in Europa gehofft, doch wurde enttäuscht.In Asien überwiegen ...

