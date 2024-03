Gala Games (GALA) explodiert um über 200 % - Das steckt dahinter

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt auch an diesem Sonntag ausgesprochen optimistisch. Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Stunden erneut die Marke von 70.000 Dollar erreicht, während auch Ethereum nahe an der 4.000 Dollar Marke notiert. Doch nicht nur unter den Top Coins lassen sich für Anleger derzeit außergewöhnlich hohe Renditen erzielen. Als Tagessieger unter den Top 100 Kryptowährungen kristallisiert sich GALA heraus, dessen Wert in den letzten 24 Stunden um mehr als 35 % zugelegt hat. Auf Monatssicht noch deutlich mehr.

Was macht Gala Games?

GALA ist das Herzstück des Gala Games-Ökosystems, einer auf der Blockchain-Technologie basierenden Plattform, die auf die Entwicklung und Bereitstellung dezentralisierter Spiele (dApps) spezialisiert ist. Mit der Vision, die Spielindustrie zu revolutionieren, indem Spielern sowie Entwicklern mehr Macht und Eigentum an ihren Spielen und den darin enthaltenen Vermögenswerten verliehen wird, wurde Gala Games ins Leben gerufen. Die Plattform gestattet es den Usern und Token-Besitzern über unterschiedliche Belange des Ökosystems mitzuentscheiden, einschließlich der Aufnahme neuer Spiele. Im Ranking der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung belegt GALA aktuell den 53. Platz. Der Kurs ist allein im vergangenen Monat um über 222 % gestiegen.

(GALA-Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Obwohl die jüngsten Zahlen beeindruckend sind, scheint GALA noch lange nicht überhitzt zu sein. Der Kurs ist im Vergleich zum bisherigen Höchststand von 0,8367 Dollar immer noch um mehr als 90 % gefallen, was darauf hinweist, dass es für Anleger noch nicht zu spät sein könnte, auch nach der Kursexplosion einzusteigen.

Was steckt hinter der GALA-Kursexplosion?

Die generell positive Marktlage, die in den letzten Monaten die Preise vieler Kryptowährungen ansteigen ließ, spielt sicherlich eine Rolle, doch das Plus in den letzten 24 Stunden ist wohl in erste Linie darauf zurückzuführen, dass Gala Games eine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) und Alienware angekündigt hat. Gemeinsam wollen die Unternehmen einen Hackathon auf der Game Developer Conference 2024 ins Leben rufen. Eine Partnerschaft mit großen Namen, die Investoren offenbar begeistert.

We're collaborating with @AWSGameTech and @Alienware for an epic hackathon at GDC



Dive into GalaChain and build for a 24-hour frenzy for your shot at a piece of the total prize pool worth $1m



Registration is open!



https://t.co/srW9hkByPA pic.twitter.com/vMG2CX5n0e - Gala Games (@GoGalaGames) March 6, 2024

Ein Hackathon bietet eine Plattform, auf der Entwickler, Designer, Projektmanager und andere Experten zusammenfinden, um in einem begrenzten Zeitrahmen an der Entwicklung von Software- oder Hardware-Projekten zu arbeiten. Die Zusammensetzung des Wortes "Hackathon" aus "Hack" und "Marathon" unterstreicht den intensiven, projektbezogenen und oftmals experimentellen Charakter solcher Veranstaltungen.

Ob GALA Games einen neuen Höchststand erreichen wird, steht noch in den Sternen. Für ein solches Szenario müsste der Kurs noch immer um ein Vielfaches steigen. Dennoch ist zu erwarten, dass Ankündigung nicht die einzige erfreuliche Nachricht für GALA in diesem Jahr bleiben wird. Spiele, in denen die Spieler volle Kontrolle haben und über die Blockchain den Besitz ihrer Gegenstände und Charaktere unabhängig von den Spieleentwicklern nachweisen können, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das haben auch die Entwickler des Meme Coins $SPONGE erkannt, die für den Nachfolger SPONGE V2 ein eigenes Play 2 Earn Game angekündigt haben, um den Kurs diesmal noch weiter in die Höhe zu treiben. Eine Methode, die offenbar funktionieren könnte.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

Profitiert SPONGE V2 vom Play 2 Earn Hype?

Der jüngste Erfolg von Gala Games zeigt, dass Play 2 Earn Games auch in diesem Bullrun wieder eine wichtige Rolle spielen werden. Spätestens seit Axie Infinity wurde deutlich, welchen Hype solche Spiele auslösen können, was sich nun auch die Entwickler von SPONGE zunutze machen wollen. Der $SPONGE-Kurs hat in den letzten Tagen immer wieder neue Höchststände erreicht, seit die Herausgeber einen Nachfolger angekündigt haben, der noch größer als der erste Token werden soll, obwohl schon der erste SPONGE auf eine Bewertung von über 150 Millionen Dollar gestiegen ist. Um das zu erreichen, soll nicht nur ein Play 2 Earn Game entwickelt werden.

(SPONGE V1 Meilensteine - Quelle: Sponge-Website)

Schon der erste SPONGE konnte eine Reichweite von über 30.000 Followern auf X und Telegram aufbauen und frühen Käufern eine Rendite von mehr als 10.000 % einbringen. Um beim neuen SPONGE V2 von Anfang an dabei zu sein, haben Anleger die Möglichkeit, SPONGE direkt auf der Website zu kaufen und zu staken und erhalten dafür als Staking-Rendite bereits den neuen SPONGE V2 und als Bonus beim Launch auch die gleiche Menge der neuen V2-Token, die man ursprünglich gekauft hat. Wer also noch vor dem Launch SPONGE über die Website kauft, kann davon doppelt profitieren und beim Nachfolger von Anfang an dabei sein, was die Chance auf extrem hohe Kursgewinne deutlich erhöht.

Jetzt $SPONGE kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.