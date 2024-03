Unterföhring (ots) -- Vierteilige Sky Original Doku-Serie über den verheerenden Terroranschlag auf den Flug Pan Am 103 im Dezember 1988- Mit exklusiven Interviews und neuen Erkenntnissen- Screener im Sky Media Village vorhanden- "Lockerbie - Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103" (https://www.sky.de/serien/lockerbie-der-bombenanschlag-auf-pan-am-flug-103) ab 5. April nur bei Sky und dem Streaming-Service WOW13. März 2024 - Am 21. Dezember 1988 detoniert eine Bombe im Flug Pan Am 103 auf dem Weg von London nach New York. Beim Absturz der Maschine über dem schottischen Lockerbie sterben 270 Menschen. Zwölf Jahre später wird ein Libyer wegen Massenmordes verurteilt. Aber nicht nur Jim Swire, Vater eines der Opfer, bezweifelt bis heute, dass Libyen verantwortlich für diesen Anschlag war. Die vierteilige Sky Original Serie "Lockerbie - Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103" (https://www.sky.de/serien/lockerbie-der-bombenanschlag-auf-pan-am-flug-103) blickt nun mit zahlreichen Protagonisten wie den ermittelnden FBI-Agenten, Journalisten, Ermittlern, den Angehörigen der Opfer und Zeitzeugen auf den Anschlag.Über "Lockerbie - Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103":Die Doku-Serie dokumentiert den schlimmsten Terroranschlag Großbritanniens und den tödlichsten Anschlag auf die USA vor dem 11. September - den Bombenanschlag auf den Flug Pan Am 103 über Lockerbie, Schottland, im Dezember 1988. Nach dem anfänglichen Chaos und der Verwirrung in dem kleinen Bauerndorf konzentriert sich die Serie auf die Angehörigen der Opfer, die die erschütternde Nachricht erhalten. Bald steht fest, dass das Flugzeug durch eine Bombe zum Absturz gebracht wurde, und wir verfolgen die weitreichenden transatlantischen Ermittlungen zweier FBI-Agenten, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Sie lassen die Hauptverdächtigen, eine mit dem Iran in Verbindung stehende Terrorzelle, außer Acht und stoßen auf zwei libysche Männer, die in Malta aktiv sind und von denen sie glauben, dass sie den Koffer mit der Bombe in das Gepäcksystem der dortigen Fluggesellschaft gebracht haben.Dr. Jim Swire, 87, dessen Tochter Flora auf dem Flug ums Leben kam, hält Gaddafis Libyen seit langem für unschuldig und für ein Opfer internationaler Machtpolitik. Nach dem Prozess, in dem einer der Libyer wegen Massenmordes verurteilt wird, setzt sich Swire für das ein, was er für die Wahrheit hält, oft im Widerspruch zu den amerikanischen Angehörigen, von denen wir im Laufe der Serie hören. Spätere Ermittlungen lassen Zweifel an der libyschen Verurteilung aufkommen. Im Dezember 2022 taucht ein weiterer mysteriöser Verdächtiger in US-Gewahrsam auf. Wird er alles verraten?In der Doku-Serie, eine Produktion von Mindhouse Productions in Zusammenarbeit mit Sky Studios für Sky, kommen Personen zu Wort, die eng mit der Katastrophe und den jahrelangen Ermittlungen im Anschluss daran verbunden waren. Durch den Zugang zu Familienangehörigen der Opfer, Ermittlern, Geheimdienstmitarbeitern und anderen Schlüsselfiguren, die sich bisher nicht geäußert haben, untersucht die Serie unbeantwortete Fragen und erforscht die Wahrheit hinter der Gräueltat.Facts:Originaltitel: "Lockerbie", Dokumentarserie, 4 Episoden á ca. 50 Minuten, GB 2024. Regie: John Dower. Executive Producer: Nancy Strang (Mindhouse Productions)Verfügbarkeit:Folge 1 und 2 ab 5. April 2024 exklusiv um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries sowie über Sky und auf dem Streaming-Service WOW auf Abruf. Folge 3 und 4 ab 12. 