Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Mercedes-Benz hat am Mittwoch deutliche -1,2 % nachgegeben. Dennoch ist die Aktie aus der Warte von Analysten und Beobachtern noch vollständig in der Spur. Die Notierungen sind weiterhin um über 15 % im laufenden Jahr gestiegen. Dabei durchkreuzte die Aktie von Mercedes-Benz von unten nach oben und hat somit die Kurse in etwa wieder auf das Niveau gehoben, das zuletzt vor zehn [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...