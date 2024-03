Die CrowdStrike, ein führender Anbieter im Bereich der globalen Cybersicherheit, hat kürzlich die Teilnehmerliste für ihren renommierten öffentlichen Sektor-Cybersicherheitsgipfel bekannt gegeben. Der Gipfel wird am 19. März 2024 im Ronald Reagan-Gebäude in Washington D.C. stattfinden und bringt führende Stimmen des öffentlichen Sektors zusammen, um die Zukunft der Cybersicherheit und deren Einfluss auf die nationale Sicherheit und bevorstehende Wahlen zu diskutieren. Der Fokus liegt auf innovativen Sicherheitsstrategien und der Rolle der künstlichen Intelligenz in der Cyberabwehr. Zu den Diskussionsthemen gehören die fortschreitende Verbreitung von Cybergefahren und die dunkle Seite der KI in Bezug auf die Sicherheit kritischer Infrastrukturen und Informationssysteme.

Cyber-Schutz für Staatsorgane

