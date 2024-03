Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Ballard Power als Konkurrent von ITM Power hat vor kurzem Zahlen gemeldet. Die Kanadier haben dabei enttäuscht und scheinen neben Nel Asa und Plug Power auch ITM Power wieder in den Abgrund zu reißen. Die Briten verloren am Mittwoch zwar nur 0,3 %. Dennoch bleibt die Stimmung am Markt derzeit sehr überschaubar. ITM Power hat gegenwärtig 4,7 % Rückstand auf [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...