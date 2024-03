The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024



ISIN Name

CH0039542854 MCH GROUP AG SF 1

CH0039651184 ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10

CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25

CH0042615283 DOCMORRIS AG SF 30

CH0042797206 MATADOR SECONDARY PR.SF 1

CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,02

CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

CH0048265513 TRANSOCEAN LTD. SF 0,10

CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05

CH0100837282 KARDEX HOLDING SF 0,45

CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02

CH0102659627 GAM HOLDING AG NA.SF -,05

CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

CH0106213793 SPEXIS AG SF0,02

CH0108503795 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05

CH0110240600 ARBONIA AG NA.SF4,20

CH0111677362 ORIOR AG SF 4

CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF 1

CH0126639464 CALIDA HLDG NA SF 0,10

CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10

CH0126881561 SWISS RE AG NAM. SF -,10

CH0127480363 AUTONEUM HLDG NA SF-,05

CH0130293662 BKW AG NA SF 2,50

CH0148052126 ZUG ESTATES HLDG B SF 25

CH0189396655 GLARNER KANTONALB.NA.SF10

CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1

CH0208062627 MEIER TOBLER GRP AG NAM.

CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT SF 1

CH0212255803 BURKHALTER HLDG SF 0,04

CH0225173167 CEMBRA MONEY BANK AG SF 1

CH0231351104 THURGAU.KANTONALB.PS SF20

CH0238627142 BOSSARD HLDG NAM. SF 5

CH0239229302 SFS GROUP AG NA. SF-,10

CH0239518779 HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1

CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

CH0256379097 MOLECULAR PARTNERS SF 1

CH0273774791 INTERSHOP HLDG NAM. SF 10

CH0276534614 ZEHNDER GRP NAM. SF-,05

CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01

CH0284142913 PLAZZA AG NAM. A SF-,50

