Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Schlechte Prognosen haben Hapag-Lloyd am Aktienmarkt am Donnerstag einiges an Vertrauen gekostet. Die Aktie verlor zwischenzeitlich mehr als 15 % und ist damit klar in den noch härteren Abwärtstrend übergegangen. Die Notierungen verlaufen bei nur noch 113 Euro. Das ist schon fast das - niederschmetternde - Ergebnis, das Analysten seit längerer Zeit für Hapag-Lloyd erwartet haben. Hapag-Lloyd: Das sind [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...